Anahí de Cardenas describe su cáncer de mama como “intenso y violento”

Actriz pide a mujeres que velen por su salud. Anahí de Cardenas preocupó a sus fans al revelar que tiene cáncer de mama. En Instagram contó cómo se enteró que posee esta enfermedad, la cual está tratando con profesionales en la salud.

Anahí de Cardenas ha transformado su cuenta personal de Instagram en un diario para contar el paso a paso de su tratamiento para motivar a otras mujeres a que estén pendientes de su salud, y sobre todo, atentas a los primeros síntomas.

En una reciente publicación, la famosa actriz peruana contó que se encuentra visitando a varios médicos para que la ayuden a recuperar su salud. Hasta el momento no conoce si tendrá sesiones de quimioterapia.

“Ultimo examen el día de hoy. Vamos a ver si se me hace quimio antes de la operación o no, por ahí un ganglio se ha puesto sospechoso. Nada que no se pueda manejar creo yo. Es sumamente importante no saltarse los pasos en estas cosas”.

En su cuenta de Instagram, Anahí de Cardenas comentó que el proceso que está llevando es intenso, violento y rápido; sobre todo porque “el cáncer no espera”. Añadió que está siendo paciente en esta etapa de su vida.

“Pensaba que había solo un doctor que veía todo, y que bastaba una mamografía para detectar un cáncer de mama. ¡Hay tantas formas! Ya les iré contando todo el proceso, pero es intenso, es violento y rápido”.

En su cuenta de Instagram, la actriz peruana Anahí de Cardenas contó a sus seguidores que padece una enfermedad que de no ser tratada a tiempo puede terminar en muerte.

En un video para la red social, la actriz agradeció que su madre pagó un seguro para el cáncer, el cual la está ayudando a costear el tratamiento.