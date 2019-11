Aldo Miyashiro arremete contra Gisela Valcárcel y Pro TV por disputa tras la Teletón 2019

Luego que se hiciera público el enfrentamiento entre la productoras de Gisela Valcárcel y ProTV tras la realización de la Teletón 2019, Aldo Miyashiro se mostró indignado por el hecho de que este tema haya opacado el evento benéfico para los niños de la clínica San Juan de Dios.

El conductor de “La Banda del Chino” lamentó que se haya hablado mucho más de la rivalidad entre las dos productoras de América Tv y no de que se haya logrado llegar a la meta en la Teletón. “La noticia de hoy día ha sido otra, no ha sido la Teletón o lo que hemos conseguido, y todo el mundo ha hablado de eso y eso es algo que nos da poca alegría”, manifestó en su programa.

Aldo Miyashiro critica a productora de Gisela Valcárcel y Pro TV por enfrentamiento.

Aldo Miyashiro indicó que lo más importante es apoyar los casos de niños peruanos que necesitan rehabilitarse y no competir por quién destaca más en el evento.

“No importa quién esté parado al frente en la Teletón. No importa si alguien sale más tiempo o menos tiempo, no importa si nos podemos cruzar en el camino o si podemos hacer programas de espectáculos durante 12 horas hablando de conflictos que no le importa a nadie, lo que realmente importa es que podamos unirnos en un solo objetivo: que estos niños, que no tienen ninguna ayuda, ninguna posibilidad puedan intentar caminar”, señaló.

Finalmente, el también actor precisó que se deben dejar atrás las cuestiones personales y de ego, para ayudar a los niños de San Juan de Dios y que algún día la Teletón logre recaudar una cifra alta de donaciones, tal como sucede en países como Chile o Uruguay.

“Las rivalidades, los egos, el orgullo, la posibilidad de contar una historia en medios, la posibilidad de hacer unos números más porque le pegamos a alguien o no le pegamos a alguien. Olvidémonos de todo, pensemos solo en los niños de San Juan de Dios, consigamos algún día una cifra que nos haga sentir orgullosos”, manifestó.

Gisela Valcárcel confirma rivalidad con Pro TV

Recordemos que el pasado lunes 11 de noviembre, Gisela Valcárcel se comunicó vía telefónica con el programa de Magaly Medina, donde confesó que su productora mantiene una fuerte rivalidad con ProTV.