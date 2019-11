Selena Gomez revela cómo enfrenta las burlas por su aumento de peso

La ex ‘chica Disney’ Selena Gomez ha sido blanco de duras críticas tras su participación en una cena de sensibilización sobre problemas de salud mental, en Boston. Los usuarios de las redes sociales viralizaron algunas imágenes de la participación de la joven estrella en el evento y aseguraron que se ve “gorda”, “para ser lo que ella es, una artista y modelo, no puede darse ese lujo”, fue uno de los fuertes comentarios.

A pesar de los constantes ataques, Selena Gomez continúa enfocada en su carrera como cantante y productora. Así lo afirmó en una entrevista para un medio norteamericano, donde explicó que los cambios en su peso son consecuencia de los medicamentos que ingiere para controlar el Lupus y la presión arterial alta que padece.

“Para ser honesta, depende incluso del mes, así que para mí realmente noté cuando la gente comenzó a atacarme por eso”, explica. “Eso me atrapó a lo grande. Eso realmente me fastidió un poco”, agregó la cantante.

Selena Gomez en cena de se sensibilización sobre salud mental

Además, confesó que los ataques sobre su imagen la motivaron a abandonar las redes sociales por un tiempo, esto no la dejaba superar la fuerte depresión en la que recayó el pasado 2018.

Selena Gomez responde críticas por su peso

Ahora, Selena Gomez dice estar muy contenta y ya no lee los comentarios negativos, volvió a interactuar en las redes sociales pero no le presta atención a su línea de tiempo, “Estoy muy feliz de vivir mi vida y estar presente. Porque eso es todo. Similar a mí publicar una foto y alejarme; para mí eso es todo”, dijo Gomez.

"Haré una alfombra roja, haré lo que sea; no lo hago no necesito verlo; participé; me sentí maravilloso y ahí es donde está el alcance. No me importa exponerme a todos y escuchar lo que tienen que decir”, agregó.

La intérprete de “Lose you to love me” espera que más personas sigan su ejemplo, “tantas chicas hermosas y personajes increíbles diferentes” que están siendo demolidas por una imagen que están tratando de perseguir”, acotó.