Sebastián Yatra cambia de look y resultado decepciona a fans

Sebastián Yatra es uno de los cantantes colombianos con mayor número de fans en el mundo por el éxito de sus canciones y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde ya superó los 19 millones de seguidores.

Todo lo que comparte el intérprete de “Cristina” es muy comentado por sus fans y una reciente instantánea no ha sido la excepción. Se trata una imagen en que el cantante quiso mostrar su nuevo look, pero los fans no estuvieron de acuerdo con la nueva apariencia del artista.

“Siempre quise tener el pelo corto y por fin me arriesgué. ¿Cuéntenme que les parece? Mejor que el de Ricky Montaner, no? Gracias @joeloliverohair, eres un crack”, escribió Yatra como descripción de su instantánea de Instagram.

Ante la publicación, los usuarios de la red social no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para expresar su opinión.

“Sebastián por suerte te queda bien todo, pero para la próxima no”, “No sé si reír o llorar”, “¿Por qué? Debiste esperar a que pase el concierto en Perú, pero igual te amamos”, “Te ves raro”, “Irreconocible” y “Me gustaba con melena”, se pudo leer entre los comentarios.

Sin embargo, hubieron otros cibernautas que estuvieron de acuerdo con la nueva apariencia del cantante colombiano.

Cabe mencionar que Sebastián Yatra también compartió un video en su cuenta de Instagram, donde mostró el preciso momento en que le cortaban el cabello.

Así lucía Sebastián Yatra

Sebastián Yatra se hizo popular en la industria musical con una cabellera un poco más larga y una pronunciada barba.