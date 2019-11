Rodrigo González tras llamada de Gisela a Magaly: “Quedó desenmascarada”

Gisela Valcárcel rompió su silencio y llamó a Magaly Medina para aclarar las versiones que aseguran que la ‘señito’ habría vetado a ciertos personajes de América TV para estar en la Teletón. Sin embargo, Rodrigo González aseguró que las palabras de la conductora de “El Dúo Perfecto” son reflejo de la desesperación al considerar que se sintió “desenmascarada”.

Todo comenzó cuando se filtró la información que tras un supuesto impasse de Gisela Valcárcel con Tula Rodríguez (actual esposa de Javier Carmona, expareja de la conductora), esta no quiso compartir escenario con la integrante de “En boca de todos” durante la Teletón, hecho que provocó la negativa de la productora Pro TV a poner a sus estrellas en este evento.

Esto produjo que, para sorpresa de todos, Gisela Valcárcel se comunicara telefónicamente con Magaly Medina en vivo para dar su versión de los hechos y desmentir muchas de estas informaciones que circularon en la prensa de espectáculos local.

Haciendo eco de esto, Rodrigo González hizo uso de su cuenta de Instagram para arremeter, nuevamente, contra Gisela Valcárcel, quien considero que la popular ‘señito’ se vio expuesta ante ciertos caprichos, asegurando que se sintió “desenmascarada”.

El popular ‘Peluchín’ comenzó diciendo: “Es la primera vez que siento que Gisela se ha visto desenmascarada y que esa ancla ya tiene dueña…”

Pero prosiguió revelando en sus historias de Instagram que en América TV están sumamente incómodos con el accionar de Gisela Valcárcel:

“Lo que me han contado es que en América están muy molestos porque ella llama (a Magaly Medina) … ahora, no le importó nada, llamó, se puso como loca, dijo ‘me están desenmascarando’, como nunca no le importó nada, ‘Magaly, ante todo, buenas noches, la gloria del señor goces’, en buenas en cristianas, ‘no se me mueve un pelo, conmigo no es’”.

Después de esto, Rodrigo González ironizó sobre el tono en que Gisela Valcárcel reprochó a los periodistas, pero que su comunicación con Magaly Medina demostraría que los rumores eran ciertos.

“… Después que les había dicho a todos los periodistas que ‘¿de dónde habían salido?’ que tenían que verificar la información. Ya se verificó. Después apeló a que son mitos noventeros. No, eso es una realidad. Ese mito se ha fortalecido porque es una realidad, sólo que antes la gente tenía miedo…”

Ante esto, Rodrigo González volvió a insistir que América TV está molesto con Gisela Valcárcel por llamar a Magaly Medina, así como confirmar que hay un enfrentamiento entre su productora GV Producciones y Pro TV (encargada de programas como “En boca de todos” o “Esto es guerra”):

“… Están molestos en América porque llama al programa de la competencia a aclarar esto, a limpiarse y dejar como los malos los de Pro TV. Ella hizo esto estratégicamente para que parezca que esta decisión ella no estaba al tanto”.

Sin embargo, esto no impidió que Rodrigo González reconociera lo importante que es la figura de Gisela Valcárcel en un evento como la Teletón:

“… Gisela, en ese sentido, es muy profesional y en la Teletón rema como nadie, es un pilar importante, es un ancla. Eso es innegable… Ella consigue los instantes de más donaciones, porque Gisela maneja muy bien las emociones…”

Sin embargo, criticó lo que Rodrigo González considera como un ánimo de protagonismo que no le hace bien a la Teletón:

“… Pero, no por eso se puede decidir qué otras figuras o integrantes de otras casas televisoras que tengan ganas de participar y ella ponga condiciones… no es un evento para que se luzca ella sola, entonces, todo esto que ocurre a su alrededor genera malestar”.

Rodrigo González finalizó su crítica a Gisela Valcárcel pidiendo que no haga de menos a los televidentes: “¿Cómo no se va a enterar? Una de las anclas se incomoda, mandan a sacar todo un opening, no viene la mitad de tu canal y ¿no te enteraste? Ya, pues, Gisela, no te pases. No subestimes a la gente”.