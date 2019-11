Pamela Franco da contundente respuesta sobre "el olluquito” de Christian Domínguez

Pamela Franco confirmó que está saliendo con Christian Domínguez, por lo que dejó en claro que el cumbiambero tiene que hacer méritos para conquistarla. Además, la cantante aseguró que son personas grandes como para asumir las consecuencias de lo que este romance- si se da- pueda traer.

En una reciente entrevista para el programa “Mujeres al mando”, la integrante de Alma Bella descartó que el productor de Puro Sentimiento esté viviendo con ella en su departamento.

En esa misma conversación, Pamela Franco le envió un mensaje a la madre de Isabel Acevedo, a quien le sugirió que no se meta en asuntos que no le competen, dejando el siguiente refrán: “En boca cerrada no entran moscas”.

En otro momento, una de las reporteras le preguntó sobre la polémica que generó Vania Bludau al dejar entrever que Christian Domínguez tendría su parte íntima como un ‘olluquito’.

“¿Cómo van a decir que es ‘olluquito’?”, preguntó la periodista de espectáculos a la también conductora. “Tendría que ver pues, hermana. ¿Cómo voy a opinar de algo que no sé?”, respondió la saliente de Christian Domínguez.

De otro lado, la cantante aseguró que es de las personas que no le gustan los perros, haciendo alusión a los regalos que le podría ofrecer el líder de la Orquesta Internacional. “No me gustan los perros, por favor (risas)”, contestó Franco, a lo que la reportera le indicó “¿los carros entonces?”.

De momento, Christian Domínguez y Pamela Franco han indicado que se están conociendo, que andan en salidas, pero aún no han oficializado una relación.