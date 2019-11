Oriana Cicconi sobre Claudia Dammert: “Mi madre no murió, ella trascendió”

La actriz Oriana Cicconi fue una de las personalidades peruanas que formaron parte de la reciente edición de TEDx Lima, evento que se realizó el pasado 2 de noviembre en el Colegio Médico del Perú.

Durante su participación en el TEDx Lima 2019, Oriana se refirió a sus inicios en el mundo artístico y lo duro que fue para ella alcanzar sus sueños en la complicada industria de la televisión.

Según relató la intérprete peruana, ella tuvo problemas alimenticios por querer bajar de peso y así obtener papeles que ella consideraba importantes en su vida. Pese a que Cicconi tuvo inconvenientes en su camino, ella tuvo la ayuda de sus familiares para darse cuenta que estaba equivocada y cumplir con sus metas, pero sin importar los prejuicios.

Tras dirigirse al público de TEDx Lima, Oriana Cicconi conversó con La República y se refirió a su nueva etapa como madre de familia. “Ser mamá es lo más lindo que me ha pasado, aunque al inicio tenía miedo, pero como todos”, señaló.

Oriana Cicconi en TEDx Lima 2019.

Sobre la triste partida de su madre Claudia Dammert, la actriz y exconductora radial dijo no sentir su ausencia. “Para mí ella no ha muerto, ella trascendió a otro lugar y siento que me acompaña en todo momento”, expresó.

Sobre su posible regreso a la televisión o a la radio, la hija de Dammert sentenció que viene concentrándose en su trabajo como contadora de cuentos para niños.

Oriana Cicconi en su nueva profesión.

Sobre TEDx Lima 2019

La reciente edición de TEDx Lima reunió a los pensadores y emprendedores del país para compartir lo que más les apasiona sobre emprendimiento, innovación y diseño.

La plataforma llegó renovada con nuevas propuestas que son dignas de conocer y difundir, con historias que motivaron a tomar un nuevo rumbo en proyectos personales y profesionales.