Mónica Cabrejos tras polémica en Teletón: “¡Es un evento benéfico! Ni que fuera tu producción”

Mónica Cabrejos, quien estuvo presente en la Teletón 2019, dio a conocer los pormenores de lo que realmente sucedió en el evento benéfico, donde solo estuvo Gisela Valcárcel, como una de las figuras de América TV, y no se vio por ningún lado a Maju Mantilla y Tula Rodríguez, ambas conductoras de “En boca de Todos”, emisión de Pro TV.

“Lo que todo el mundo comenta en redes: ¿No han visto, no se han dado cuenta de que ni Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Ricardo Rondón, ni Carloncho, mucho menos los chicos de Esto es Guerra o lo conductores del programa están ahí? Dicen que Gisela prohibió que Tula esté en la apertura, y los de Pro TV dijeron: ‘Ah no hay problema, no quieren a Tula, no hay problema, no va tula, pero no va nadie de Pro TV’. Eso es lo que dicen”, comentó la conductora en un inicio.

PUEDES VER Cristian Rivero se ríe de Gisela Valcárcel por pedir “votaciones” en plena Teletón 2019

“A mí lo que me llama la atención- en un evento como el de la Teletón- este tipo de majaderías. Si es verdad, es una majadería, decir quién va y quién no va, a estas alturas de la verdad, en un evento benéfico. Ni que fuera tu producción”, acotó la comunicadora de Capital.

Gisela Valcárcel responde por lo sucedido en la Teletón 2019

La presentadora de “El dúo perfecto”, Gisela Valcárcel, se pronunció sobre la situación que se dio en medio del evento benéfico en pro de los niños de la clínica San Juan de Dios.

“No pertenezco a Pro TV y nunca pertenecí. Yo voy como Gisela Valcárcel hace muchísimos años a la Teletónm pero si ellos no estuvieron pues averigüen sus razones, eso no lo sé. Esos mitos que Gisela pide que saquen a alguien son mitos ochenteros, eso nunca pasó" indicó en un inicio la popular ‘Señito’.

"No ha sucedido nunca y menos sucederá ahora. Saben tengo suficientes cosas en mi vida para estar viendo quien va y quien no va. Ya son tonterías no, me parece tonto perder el tiempo con esto”, aclaró Gisela Valcárcel al Diario Ojo.