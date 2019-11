Meghan Markle y el príncipe Harry estarían pensando en agrandar su familia y darle un hermanito a Archie Harrison. Tras su visita sorpresa al castillo Windsor, el hijo de Lady Di se estuvo preguntando qué se sentiría tener dos hijos.

Al evento que asistieron en el palacio fue para darle un reconocimiento a los veteranos de la guerra y una de las asistentes, Susie Stringfellow confesó que el príncipe Harry estuvo hablando con ella sobre tener más bebés.

PUEDES VER Meghan Markle y el príncipe Harry se reúnen con Kate Middleton y William

“Tener a mi bebé de una edad tan parecida a la de ellos, creo que quisieron venir a platicar… Harry estaba muy interesado en cómo son las cosas con un segundo hijo porque yo tengo un hijo mayor. Estábamos tratando de convencerlo de tener un segundo bebé”, dijo la señora.

El príncipe Harry estaría pensando en tener otro hijo con Meghan Markle

Estas declaraciones han aumentado los rumores de un posible segundo embarazo de Meghan Markle sin embargo, esto no está confirmado. En la ceremonia, el príncipe Harry se animó a hablar sobre el pequeño Archie.

El hermano de William aseguró que su bebé ya está gateando y probando distintos tipos de papilla. La duquesa de Sussex se mostró feliz por lo bien que está creciendo su hijo pero no habló sobre la posibilidad de ser madre por segunda vez.

Meghan Markle viajó con Archie a Estados Unidos

Para apoyar a su amiga, la tenista Serena Williams, Meghan Markle viajó a Estados Unidos junto al pequeño Archie para alentarla en el US Open. Algunos medios aseguraron que no fue con el príncipe Harry sin embargo, la deportista aseguró que no fue así.

Meghan Markle no oculta su emoción al ver a su amiga Serena Williams

Serena confesó a los medios que la duquesa de Sussex ha demostrado que su amistad sigue creciendo ya que fue a verla en un juego tan importante. Sus detractores esperan que no se repita ya que perdió contra la canadiense Bianca Andreescu.

No obstante, Meghan Markle la pasó muy bien y olvidó los malos ratos que tuvo que pasar cuando dijo que estar en la familia real la tenía estresada.