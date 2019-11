Mateo Garrido Lecca se disculpa tras ser acusado de ‘racista’

Mateo Garrido Lecca se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez viene siendo blanco de duras críticas debido a las historias de Instagram que compartió con sus más de 280 mil seguidores, en las que grabó sin su consentimiento a personas afrodescendientes, mientras hacía bromas sobre sus peinados.

“Es cierto es que me reí del peinado, por lo que ofrezco mis disculpas por la ofensa que hice a partir de mi ignorancia de no entender que puede ser una expresión étnica-cultural. No volverá a suceder”, escribió Mateo Garrido Lecca en su cuenta oficial de Twitter.

El también locutor de radio fue evidenciado por la influencer y activista Natalia Barrera, quien al ver los videos de Garrido Lecca, decidió compartirlos en sus redes sociales. “El premio a la racistada de la semana se lo lleva Mateo Garrido Lecca”, escribió la también modelo.

El primer clip muestra a una mujer afroamericana observando los productos en una tienda de Apple, el peinado de la joven llamó la atención de Garrido Lecca, quien comenta “qué pelito, eh”.

El segundo video es el de un hombre con la barba crecida utilizando un turbante, a quien el actor cómico enfocó y musicalizó con el tema hindi-pop “Tunak Tunak Tun”.

Las últimas imágenes muestran a otra mujer afroamericana con casi toda la cabeza rapada y portando una larga trenza, “¿A qué peluquero van? Firme. ¿Por qué? ¿Por qué?”, comenta Mateo Garrido Lecca mientras la joven voltea hacia la cámara.

Natalia Barreda también publicó las conversaciones que tuvo con Mateo Garrido Lecca, en las que el locutor radial da sus descargos sobre los videos que grabó en Estados Unidos.

“Fátima, creo que estás interpretando otra cosa, yo no me he burlado de raza, cultura, clase social ni nada. Yo me he reído de un corte de pelo extravagante. Si me hacen lo mismo a mí, no me ofendería. Estamos riéndonos de un aspecto físico que no genera discapacidad alguna y que cada quien tiene potestad de decidir cómo usarlo”, le escribió Mateo a Natalia.

"Entiendo tu punto pero te invito a pensar así... ¿Qué pasaba si ese corte de pelo lo hubieses visto en una persona no afro? ¿Lo hubieses interpretado como burla?, agregó.