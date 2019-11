Magaly Medina: Gisela es la dueña de la Teletón y se hace lo que ella pide

No se guardó nada. Magaly Medina tuvo una intensa discusión en vivo con Gisela Valcárcel sobre los artistas ausentes en la Teletón. La conductora dijo que la “única responsable” de la producción del evento benéfico sería la popular ‘Señito’.

Previo a recibir la llamada de la presentadora principal de la Teletón de este año, la popular ‘Urraca’ lanzó duras acusaciones sobre las decisiones que se toman en cuanto a los invitados que desfilarán en este show para los niños de San Juan de Dios en su programa “Magaly tv, la firme”.

Magaly Medina vs Gisela Valcárcel

“Ni Maju Manitlla, ni Carloncho (...) No estuvo ningún guerrero o combatiente, entonces el único hecho que se le debe preguntar es por qué no asistieron ellos”, empezó diciendo Magaly Medina.

“La información que nosotros manejamos es de adentro y por más que ella diga que investiguen bien (...) Así digas que preparas tu corazón todo el año... ¡Qué ‘huachafa’!”, agregó la conductora de ATV con respecto a las declaraciones brindadas por Gisela Valcárcel.

En otro momento, Magaly Medina acusó a Gisela Valcárcel de ser la persona que “tomaría las decisiones importantes en la producción de la Teletón”.

“Hay cosas que ni siquiera se deben de pedir porque ya se saben. Ella dice que prepara su corazón, pero que no engañe al público porque eres la dueña y señora de ese evento benéfico”, indicó.

“A ti nadie te va a tratar de oscurecer, tu eres la que decide las reglas (...)Tu eres el estelar de estelares”, acusó Magaly Medina.

Sobre los otros participantes en la Teletón, la conductora de “Magaly tv, la firme” dijo que no podrían ser las figuras principales por la presencia de Gisela Valcárcel.

“Y los demás solo con simples acompañantes, los que pasan (en la Teletón) son los que no tienen pantalla todo el año, esos que su presencia pasa desapercibida”, manifestó.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que la razón por la que no participa en la Teletón sería por Gisela Valcárcel, ya que las veces que la invitaron le dijeron que “aparecería a las dos de la madrugada”.

“A ver párenle alguien que le puede hacer sombrita, alguien de su nivel... No hay forma de qué eso salga. Por eso, la próxima que me pregunten, ahí tienen la respuesta del por qué yo no estoy ahí”, sentenció la conductora de “Magaly tv, la firme”.