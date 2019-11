Lesly Castillo y el glamuroso vestido que lució en su boda

La conductora Lesly Castillo, expareja sentimental del empresario Mauricio Diez Canseco, contrajo matrimonio en la ciudad de Arequipa el último sábado 9 de noviembre. La noticia fue confirmada por la propia presentadora con distintas fotografías compartidas en su cuenta oficial de Instagram.

Desde su red social, Castillo viene brindando detalles de lo que fue el día más importante de su vida. “Pasé a la lista de las recién casadas”, expresó la artista nacional como descripción de una instantánea junto a sus amigas.

Lesly Castillo en el día de su boda. Foto: Instagram oficial.

La celebridad peruana también utilizó la popular red social para presentar al hombre de su vida y padre de su única hija. “Recién casados. Les presento a mi esposo, mi mejor amigo y padre de mi hija. Lo amo y a pesar que a él no le gusta exponer su vida privada, le pedí una foto para todos ustedes con mucho amor y cariño”, dijo.

Lesly Castillo presenta a su esposo. Foto: Instagram oficial.

En otro post de Instagram, la conductora del programa “Para ti magazine” también realizó un corto video para hacer alarde de su vestido de novia.

“Este fue mi vestido de civil”, señaló la expareja de Mauricio Diez Canseco al momento de enseñar su atuendo.

Cabe mencionar que un reportero del programa “Magaly TV, la firme” viajó hasta Arequipa para conversar con Lesly Castillo, quien narró cómo conoció a su actual esposo. “Era mi mejor amigo y se convirtió en mi esposo”, sentenció para el espacio de ATV.

“Los dos me cambiaron la vida (por su hija y su esposo) y me siento feliz. Tengo una familia nueva que me acepta”, agregó.

Cabe mencionar que Lesly Castillo tiene una hija de 8 meses, fruto de su relación amorosa con el empresario arequipeño.