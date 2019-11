Gisela Valcárcel sobre Tula Rodríguez: “No la saludo con beso”

Escándalo en la Teletón. Magaly Medina hizo una grave acusación en público, aseguró que Gisela Valcárcel pidió que Tula Rodríguez no esté presente en el evento benéfico.

“Esa información que yo manejo (sobre el pedido de Gisela) y ya tenía antecedentes”, dijo la presentadora de “Magaly tv, la firme”.

Luego de que Magaly Medina criticara la ausencia de cotizados personajes en la Teletón, Gisela Valcárcel llamó en vivo al programa de ATV para brindar sus descargos con respecto al rumor sobre Tula Rodríguez.

“El año pasado Tula fue a la preventa y nos hemos cruzado”, empezó diciendo la conductora del “Dúo perfecto” sobre la relación que mantiene con la esposa de Javier Carmona.

Sobre cómo es el trato entre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel, la conductora de América TV, reconoció que no son muy cercanas.

“No, la verdad es que no la saludo con beso y creo que va a pasar un tiempo para que yo la salude con beso”, indicó.

“Nos saludamos de ‘hola’ a ‘hola’ y en alguna ocasión nos hemos encontrado en la cafetería. No, no la saludo con beso, pero tampoco es que le tengo rabia con ella, cólera o no quiero que entre (a la Teletón)", agregó.

Asimismo, Gisela Valcárcel explicó el por qué no saluda a Tula Rodríguez con beso.

“No la saludo con beso porque dejó de ser parte de las personas a las que les daba beso", manifestó.

Sobre la presunta rivalidad entre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel, la presentadora de televisión rechazó cualquier rumor sobre el tema.

“Yo jamás he negado el que esté a mi lado, ni Tula, ni a nadie”, señaló la exesposa de Javier Carmona.

“Todos los días trabajo con ella en el mismo canal con ella y con más personas. SI tu vez el programa que ella conduce, estaba Roberto Martínez y Viviana Rivasplata. Estaba mi vida entera ahí”, acotó Gisela Valcárcel en comunicación telefónica con Magaly Medina.