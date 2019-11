Gisela Valcárcel: “Si quieren una foto mía con Tula, la hago mañana”

Frente a la polémica por la ausencia de Tula Rodríguez y otras figuras de ProTV en la Teletón 2019, Gisela Valcárcel salió al frente para reafirmar que ella no tuvo nada que ver con ello.

La popular ‘Señito’ aseguró que no intervino para que Tula Rodríguez participe en el evento que apoya a los niños de San Juan de Dios y hasta dijo que estaría dispuesta a fotografiarse con la conductora de “En boca de todos”.

“La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino”, señaló la conductora de “El dúo perfecto” en una entrevista para RPP.

Gisela Valcárcel aclaró que no vio la pauta de la Teletón hasta el mismo día en que se realizó la ceremonia. “Dos días antes, la producción de Teletón nos presenta las historias. Entonces, no existe una pauta, yo nunca he visto una. En ese mismo momento, el productor nos dice coloquemos aquí o acá. Mis compañeros que van desde hace muchos años saben que hay un espíritu de solidaridad”, añadió.

Gisela Valcárcel vs Tula Rodríguez

Con el fin de demostrar que no tiene problema alguno con Tula Rodríguez, la ‘Señito’ dijo que, si la conductora de “En boca de todos” hubiese participado en la Teletón, ella igual habría asumido la conducción.

“Te digo sinceramente, lo hubiera hecho (co-animar con Tula Rodríguez). Creo que hubiera sido incómodo, pero lo hubiera hecho (...) Tula y yo nunca más volvimos a hablar. Hace 12 años decidí que me iba a quedar callada y nunca más volví a hablar con ella, no tengo problema en hacerlo, pero no se dio. Cualquier persona que ha estado casada con un hombre y ese hombre decide terminar el hogar y al mes se consigue otra persona me sabrá entender”, precisó la conductora de “El dúo perfecto”.

¿Gisela Valcárcel vetó a Tula Rodríguez de iglesia cristiana?

En la edición de “Válgame” de este martes, Mónica Cabrejos sorprendió a los televidentes del programa al asegurar que hace algunos años Gisela Valcárcel prohibió que Tula Rodríguez ingresara a una iglesia cristiana, pese a los problemas que tenía la conductora de “En boca de todos”.