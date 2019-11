“Hubiera sido incómodo estar con Tula en la Teletón”

Ante los rumores que aseguraban que Gisela Valcárcel vetó la participación de Tula Rodríguez en la Teletón, la conductora no se quedó callada. En enlace telefónico con RPP, Gisela se pronunció al respecto. “Al inicio de la Teletón noté nerviosismo y luego me cuentan lo que pasó. Lo que entiendo es que ProTV tuvo un problema con el canal porque quería que Tula apareciera en el desfile inicial como ancla. Alguien dijo que si estábamos las dos juntas eso iba a distraer... No sé por qué me han metido a en algo tan feo”, señaló.

“Si alguien me hubiera consultado sobre la participación de Tula, igual lo hubiera hecho naturalmente. Hubiera sido incómodo porque Tula y yo nunca más volvimos a hablar pero si lo hubiera hecho. Creo que alguien quería la foto de Tula y mía la hacía otro día, pero no en la Teletón”, agregó la conductora.

Gisela además se refirió abiertamente a la relación que tiene con la conductora de En boca de todos. “Hace doce años que no hablamos y no quiero mencionar más por respeto a Valentina, la hija que tuvo con Javier (Carmona) a la cual quiero. Esa niña merece vivir en paz como todos los niños. Decidí hace tiempo no hablar de Tula”.

“Mal haría ahora en decir que somos amigas y que ya lo pasado, pasado... Si un hombre decide terminar e hogar y al mes de enamora tiene derecho a intentarlo. Para mi hubo un tiempo de dolor y luego de aceptación. No tengo nada en contra de Tula pero nunca más se dio, Espero que esto termine para que ni ella ni yo estemos expuestas en estas cosas”, agregó.