Demi Moore: una vida difícil de llevar

La actriz Demi Moore celebró ayer su cumpleaños número 57, en momentos en que vive más reposada y en el que su libro autobiográfico titulado Inside Out sigue levantando polémica por sus revelaciones.

En su relato, la protagonista de películas como Propuesta indecente y Streaptease ha detallado con dolor la violación que sufrió cuando solo tenía 15 años por parte de un hombre mayor, al cual su propia madre habría puesto en su camino.

Según cuenta Moore, una noche llegó a su casa y encontró a un hombre en la puerta, con las llaves en la mano. Le veía cara conocida: era ese hombre con quien solía hablar cuando volvía de la escuela. “He bloqueado la secuencia exacta de los eventos –escribió la actriz-: los detalles que me llevaron de abrir la puerta de entrada a preguntarme si mi madre le había dado una llave, a sentirme atrapada en mi propio hogar con un hombre tres veces mayor que yo y dos veces más corpulento, a él violándome. No tenía quién me protegiera”, relata.

Lo peor vino días después de la violación, cuando el sujeto volvió a aparecer por su casa esta vez junto a su madre Virginia Ginny King. Demi cuenta que en un momento el hombre se le acercó y le dio a entender algo que la desestabilizó aún más: “¿Qué se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?”, le dijo.

Demi intentó suavizar las palabras en una entrevista posterior, sin querer creer que su madre la había prostituido. “Aunque él puede haberle dado dinero a Ginny sin una conversación clara sobre qué obtendría a cambio, también es perfectamente posible que Ginny supiera con exactitud lo que él quería, y es posible que haya aceptado que él pudiera conseguirlo”, manifestó la actriz. Con el tiempo terminó por ver el episodio de una sola manera: “Fue una violación, y una traición devastadora”, contó sobre su madre, que además tenía un largo prontuario por ebriedad y piromanía.

La vida marital de Demi tampoco ha sido color de rosa. Su matrimonio con Bruce Willis estuvo marcado por los celos del actor, y su relación con Ashton Kutcher, plagada de infidelidades por parte del actor, terminó por devastarla y hacerle retomar su adicción por el alcohol.

Felizmente, la publicación Inside Out ha sido para ella como una catarsis. Demi Moore ha recuperado su vida y su relación con sus tres hijas. Además, ha vuelto a hacer noticia por su belleza, tal y como lo demostró a mediados de este año cuando posó desnuda para la portada de la revistas Harper’s Bazar.