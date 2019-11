Esposa de Erick Elera: “No permitiría que Christian Domínguez entre a mi casa con nueva pareja”

Tras las comprometedoras imágenes en las que Christian Domínguez aparece muy cariñoso con Pamela Franco, la modelo Allison Pastor, esposa de Erick Elera, opinó acerca de las salidas de uno de los mejores amigos de su esposo.

La joven asistió como invitada del programa “En boca de todos”, donde se mostró sorprendida de que, al poco tiempo de la ruptura de Christian Domínguez con Isabel Acevedo, el cantante haya empezado a salir con la bailarina Pamela Franco.

“Se me cayó un poco, yo pensé que había cambiado. Pensé que había sentado cabeza. (Yo pensé que) Ya con Isabel (Acevedo) se queda, pero no”, comentó indignada, manifestando su apoyo a la popular ‘Chabelita’.

Sin embargo, aclaró que los temas de la vida privada del líder de la Gran Orquesta Internacional son ajenos a la amistad que tiene este con su esposo Erick Elera, por lo que jamás prohibiría que sigan frecuentándose. “No soy quien para prohibirle la amistad tampoco”, enfatizó la modelo.

Allison Pastor marcó distancia de Christian Domínguez al asegurar que no permitiría que el cumbiambero entre a su casa acompañado de una nueva pareja, al menos por ahora.

“No se los he prohibido. Christian no es mi amigo, es un conocido, pero no permitiría que entre a mi casa con otra pareja todavía”, aseveró.

Christian Domínguez es captado con Pamela Franco

Hace unos días, el programa “Válgame” difundió imágenes en las que Christian Domínguez y Pamela Franco demuestran la cercanía que hay entre ambos.

En una de las fotos, el líder de la Gran Orquesta Internacional aparecía rodeando, con uno de sus brazos, la cintura de la integrante de Alma Bella, quien llevaba puesto un minishort de color morado.

Las mencionadas fotografías fueron tomadas el último sábado 9 de noviembre luego de que ambos artistas realizaran presentaciones en un evento con sus orquestas.