Magaly Medina revela audios de Christian Domínguez donde amenaza a orquesta de salsa

Tal como se anunciaba. Magaly Medina reveló, en la última emisión de su programa, los polémicos audios donde el cumbiambero Christian Domínguez se refiere muy vulgarmente, con tono amenazante, al líder de la orquesta ‘Los Conquistadores de la Salsa’.

Lo que ocurrió fue que los integrantes de la agrupación de salsa dieron detalles de lo que ocurrió cuando el 'wachimán' y su excompañera de trabajo ingresaron al local nocturno tras el 'ampay'. Según lo que dijeron, ambos estuvieron muy cariñosos y se dieron más de un beso.

En ese sentido, Domínguez se comunicó con el líder de la orquesta para increpar sobre el asunto y amenazarlo con descubrir las identidades de los que hablaron para Magaly Medina.

“Yo no sé quién chu... son tus cantantes hue... Voy a averiguarme quiénes son para partirlos hue... A mí me llega al r... Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo hue... Tú sabes que yo no soy ningún hue... Y que tampoco soy tranquilo. Me llega al pin...”, se escucha decir al cumbiambero en el audio que reveló la conductora de “Magaly TV, la firme”.