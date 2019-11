Difunden uno de los últimos mensajes de Whatsapp de Camilo Sesto

Camilo Sesto falleció el 8 de septiembre de 2019 tras sufrir problemas renales y pese a que ya pasaron varias semanas de su último adiós, se acaba de difundir uno de los últimos mensajes de Whatsapp que el cantante español realizó.

Esta información fue compartida por la periodista Beatriz Cortázar, quien tenía una relación amical con el fallecido artista porque tenían un amigo estilista en común.

“Muy poca gente hablaba con él”, aseguró la mujer de prensa en la “Crónica Rosa” de “Es la Mañana de Federico”, de esRadio.

La periodista de esRadio ha tenido acceso a uno de los últimos mensajes de Whatsapp que el artista envió a un amigo estilista que tenían en común: “Tengo un amigo, que es un estilista con el que sí tenía relación, y el otro día estaba haciendo un programa en directo y me mandó la captura de su última conversación con Camilo, que ya debía saber que estaba mal. Me mandó un ‘pantallazo’ de la conversación y hay un momento en el que le dice: ‘Mientras mi música no muera, yo no moriré y viviré en todos aquellos que me llevan en su corazón al que pude entrar a través de mi música’”.

Para Federico Jiménez Losantos y Carlos Pérez Gimeno, se trata “claramente” de “un mensaje de despedida”. “Es casi un auto obituario. Se ha demostrado que cuando ha muerto mucha gente ha descubierto su música”, comentó el presentador de Es la mañana de Federico.