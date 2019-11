Anahí de Cárdenas deja emotivo mensaje tras último examen oncológico

Anahí de Cárdenas sorprendió el sábado (9 de junio) al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz indicó que conforme vayan pasando las fechas, estará informando sobre su avance de esta dura lucha que le tocó vivir.

“Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico. Cáncer de mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias”, se le oye decir en el video que publicó.

A través de Instagram, la también bailarina- de 36 años- realizó un comunicado sobre su último examen oncológico que se realizó, generando preocupación entre sus miles de admiradores que tiene en redes sociales.

“Último examen el día de hoy. Vamos a ver si se me hacen quimio antes de la operación o no, por ahí un ganglio se ha puesto sospechoso. Nada que no se pueda manejar, creo yo. Es sumamente importante no saltarse los pasos en estas cosas. Importante con tu diagnóstico ir donde el oncólogo tratante”, se aprecia en la primera parte del extenso mensaje que plasmó Anahí de Cárdenas.

En esa misma línea, la actriz pidió que la población se informe sobre este tipo de problemas que cada vez aqueja- sobre todo- a las mujeres.

“Antes de este proceso y meterme de cabeza al tema, estaba totalmente desinformada. Pensaba que había solo un doctor que veía todo, y que bastaba una mamografía para detectar un cáncer de mama. ¡Hay tantas formas! Ya les iré contando todo el proceso, pero es intenso, es violento y rápido. Esta enfermedad no espera, y yo no me caracterizo por mi paciencia, así que a por ello. ¡Vamos!”, concluye el texto que escribió Anahí de Cárdenas.