Yahaira Plasencia envía fuerte respuesta a detractores “No soy la mejor, tampoco la peor”

Yahaira Plasencia ha estado en el ojo de la tormenta tras recibir una serie de críticas por parte de las salseras cubanas Dailyn Curbelo y Vernis Hernández, quienes no solo criticaron sus destrezas para el canto, también aseguraron que no era humilde y que “el marido” no le duraría mucho. Ante esto, la popular ‘Reina del Totó’ decidió hacer usó de Instagram para dar su respuesta oficial a sus detractoras.

Yahaira Plasencia, casi como una política estricta, ha decidido no usar sus redes sociales ni sus espacios en medios de comunicación para hablar de su vida privada o responder controversias. Sin embargo, esta vez decidió ser un tanto flexible consigo misma optando por responder los ataques que ha recibido desde su presentación en “El Dúo Perfecto”.

Yahaira Plasencia respondió a críticas de detractores en Instagram

En un mensaje bastante extenso en Instagram, Yahaira Plasencia empieza atacando, directamente, las palabras de Vernis Hernández y Dailyn Curbelo, quienes despreciaron las dotes para el canto de la salsera:

“No soy la mejor, tampoco la peor, lo que sí sé, es que uno nunca deja de aprender y yo voy en ese camino tratando de escuchar a los que más saben y seguir luchando por mis sueños...”

Publicación de Yahaira Plasencia en Instagram

Yahaira Plasencia sigue con su mensaje en Instagram al reafirmarse en estar llevando su carrera de la mejor manera y reconociendo que no es un camino nada fácil:

“Este camino no es nada fácil, me ha caído, me he levantado de pruebas fuertes, pero sigo aquí en la lucha de soñar y eso es lo que más valoro y me admiro. Soy cada vez más fuerte y me considero una mujer que a pesar de todo jamás dejo de luchar y, sobre todo, trabajar”.

Yahaira Plasencia ha retomado la amistad con Jefferson Farfán

Y termina buscando no solo motivarse, sino también a sus fans: “Así que ustedes, las personas que se quieren rendir, no lo hagan, el camino siempre se pone oscuro para los que pueden aguantar ¡Luchen por sus objetivos!”

La publicación en Instagram ya está cerca de conseguir las 45 mil reacciones, y la mayoría de comentarios son de apoyo por parte de sus fans quienes la instan a seguir concentrada haciendo oídos sordos de los comentarios negativos.

Yahaira Plasencia se presentó en "El Dúo Perfecto" y se ganó las críticas de muchos de los participantes

Yahaira Plasencia recibe ataques

Recordemos que hace pocos días, la salsera Dailyn Curbelo tuvo fuertes palabras hacia Yahaira Plasencia: “Le falta humildad, sí, y tiene que ser agradecida porque no sabe cuánto tiempo le va a durar el marido. No es un tema que sea envidiosa, no va por ahí”.

Por su parte, Magaly Medina, desde hace meses viene dedicando sendos informes y comentarios, por lo general direccionados a criticar cualquier aspecto de la vida y carrera de Yahaira Plasencia. Recientemente dijo:

Vernis Hernández y Dailyn Curbelo tuvieron duras palabras hacia Yahaira Plasencia

“Se acuerdan que Yahaira Plasencia hace un tiempo atrás, antes de la amistad con Jefferson Farfán estaba quebrada. Ella vestía de una manera diferente, pero desde que retomó su amistad se ha renovado... Ahora es full Gucci, Balenciaga, Vuitton ¿será pura coincidencia? O ella para estar a la altura ¿está gastando todo lo que gana en sus conciertos en las mejores tiendas de Miami?”.