Vanessa Terkes no descarta amistad con George Forsyth: “No soy una persona resentida”

La conductora de televisión Vanessa Terkes habló sobre su expareja George Forsyth y admitió que no le guarda ningún rencor y hasta considera ser su amiga en un futuro. “No soy una persona resentida, soy una persona que tiene memoria selectiva, suelo acordarme de las cosas bonitas en la medida que pasa el tiempo" dijo la también modelo al ser consultada si volvería a ser ‘pata’ de su aún esposo.

“Cero rencores”, agregó la actriz luego de aceptar que mantiene los recuerdos ‘bonitos’ de su relación con el alcalde de La Victoria. Además, en conversaciones con el reportero de ‘Domingo al Día’, la intérprete hizo un mea culpa y lamentó haber expuesto a los medios de comunicación los detalles de su fallido matrimonio con el exarquero de Alianza Lima.

“No fue lo más acertado que pude haber hecho en su momento... me hubiera gustado más mantener mi vida en privado”, señaló una arrepentida Vanessa Terkes, quien también confesó que aún no se siente preparada para iniciar una nueva relación sentimental. “Ahorita iniciar una relación con otra persona no me siento preparada ni creo que sea una buena idea”., acotó.

Vanessa Terkes al congreso

Por otro lado, la actriz de 41 años reveló que dos partidos políticos le propusieron postular al Congreso en las próximas elecciones, “Sí, me vinieron a buscar un par de partidos políticos para ser congresista”, dijo la animadora de eventos.

Cabe señalar que en mayo de este año, Vanessa Terkes denunció públicamente que recibió malos tratos por parte de su entonces pareja George Forsyth, quien fue acusado de utilizar a la actriz para su campaña política cuando postulaba a la alcaldía de La Victoria.