Tania Libertad conquistó el Gran Teatro Nacional [FOTOS]

La noche del domingo último, la cantante peruana Tania Libertad cumplió su sueño al dejar lo mejor de su arte sobre la tarima del Gran Teatro Nacional y recibir la ovación del público que asistió para verla.

Con “Tania con toda libertad”, título del recital, consiguió presentar un repertorio de fusión de la música peruana con la mexicana. Es así que, a los acordes de “El Plebeyo” de Felipe Pinglo la canción de apertura, se sumaron el mexicanísimo tema “Cucurrucucu paloma”, acompañado con cajón peruano y la emblemática “Gracias a la vida”, ante el aplauso de la concurrencia que se rindió a los pies de la intérprete.

Con sus músicos.

PUEDES VER Tania Libertad: “Yo misma me descubrí”

Tania Libertad también interpretó un popurrí de sus éxitos como “Tu voz” y “Si un rosal se muere” y “La Contamanina”. Gian Marco también estuvo entre los autores de su ‘setlist’, de quien cantó “Si me tenías”. Luego, vendría el son veracruzano “La bruja” en tiempo de festejo. Llegaron otros temas como “Todo me habla de ti” de Alicia Maguiña y muchos más como Nube Viajera con el que recordó su amistad con el escritor Gabriel García Márquez. “Hace bastante no cantaba sola en un teatro, me cuesta elegir el repertorio, me encanta su abrazo”, dijo emocionada.

Agradecida con su público, Tania no quiso dejar de saludar la presencia de varias colegas y amigas en la sala: Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Damaris, Roxana Valdivieso, Julie Freundt, Ingrid Yrivarren y el actual ministro de cultura Francesco Petrozzi. Desde uno de los de palcos, el presidente Martín Vizcarra no dejó de aplaudirla durante la velada. El fin de fiesta llegó con mariachis quienes la acompañaron a cantar “Fina estampa”, “Cielo rojo”, “El último trago”, “Vámonos”, “El pastor”, “Hoy”, “Si nos dejan” y “De qué manera te olvido”, que cerró la noche.