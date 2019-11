Shakira relató anécdota cuando le hablaba por señas a Gerard Piqué

Como parte promocional de su documental, la cantante Shakira viene dando declaraciones a la prensa internacional, donde brindó detalles de su vida y que involucró al futbolista Gerard Piqué.

En entrevista con la cadena Univision, la colombiana confirmó lo que era un secreto a voces: la difícil crisis que vivió en su relación sentimental tras operarse de las cuerdas vocales.

Shakira relató la anécdota cuando le hablaba por señas al padre de sus hijos y le daba “rabia” que no le entendiera. “Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard (Piqué) me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, contó la barranquillera.

Con esta declaración, la intérprete de “Perro fiel” afirmó que sí pasó por una crisis de pareja con el futbolista del Fútbol Club Barcelona.

“Después de lo que me pasó encontré una nueva motivación para seguir adelante y para seguir haciendo música. Me di cuenta que cantar me genera un placer en sí mismo, que no lo genera nada más. Compartir ese don con gente sincera y que me tiene cariño... Eso me motiva a seguir”, agregó.

Sobre el documental de Shakira en Perú

Tras el exitoso lanzamiento de su álbum “El Dorado”, que llegó a ganar el Grammy por Mejor Álbum Vocal Pop Latino y un Latin Grammy por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, Shakira regresó al escenario mundial con el espectáculo más aclamado de su trayectoria: “El Dorado World Tour”.

En este filme titulado “Shakira en concierto”, será la misma cantante quien narre todas las incidencias de su tour musical, que en el Perú será proyectado por toda la cadena UVK, los días 13 y 15 de noviembre.

“Shakira en Concierto: El Dorado World Tour” incluye escenas tras bastidores contadas por la misma cantante. Se podrá apreciar también todo el trabajo que implicó la realización de esta producción magistral por 22 países, ante casi un millón de asistentes; más aún, luego que se postergó debido a una hemorragia en una cuerda vocal de la cantante.