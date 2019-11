BTS es favorito para llevarse 3 premios en los People’s Choice Awards 2019

BTS fueron una de las banda favorita en los People’s Choice Awards 2019 y su paso por la alfombra roja era la más esperada en la premiación sin embargo, no asistieron al evento por razones desconocidas.

Después de lanzar su último tema “Lights”, las ARMY se unieron para generar votos y esperan lograr que la banda coreana gane los premios de las tres categorías a las que está nominada: ‘Mejor Grupo 2019’, ‘Mejor vídeo musical 2019’ y ' Gira de conciertos 2019’.

¿Quiénes compiten contra BTS?

Para ‘Grupo del año 2019’, hay siete bandas que pelean por el galardón: BLACKPINK, Panic! At the Disco, Imagine Dragons, Jonas Brothers, 5 Seconds of Summer, The Chainsmokers y CNCO.

BTS compite para ‘Mejor vídeo música 2019’ con ‘7 Rings’ de Ariana Grande, ‘Con calma’ de Daddy Yankee, ‘ME!’ de Taylor Swift ft. Brendon Urie de Panic! At the Disco, ‘Bad Buy’ de Billie Eilish, ‘Kill This Love’ de BLACKPINK, ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camila Cabello; y ‘Dancing With a Stranger’ de Sam Smith y Normani.

Y la última nominación es para ‘Mejor gira de conciertos 2019’. BTS se enfrenta a “Enigma” de Lady Gaga, “BLACKPINK 2019 World” de BLACKPINK, “It’s My Party” de Jennifer Lopez, “Sweetener” de Ariana Grande, “Beautiful Trauma” de P!ink, “Man of the Woods” de Justin Timberlake y “Here We Go Again” de Cher.

BTS está nominado a tres categorías en los People’s Choice Awards 2019

¿Por qué BTS no está en los People’s Choice Awards 2019?

Las ARMY empezaron a llenar el Twitter con mensajes de tristeza luego de que se enteraran que BTS no estaría presente en la alfombra roja ni en la ceremonia de los People’s Choice Awards 2019.

Las razones no se conocen sin embargo, las fanáticas siguen conectadas para saber si BTS gana una o todas las categorías por las que compite. El hashtag #ThePeopleChooseBTS es tendencia en Perú y esperan que siga en primer lugar en todo el evento.