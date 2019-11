BTS no estará en los People’s Choice Awards 2019 y así reaccionan las ARMY

BTS es considerado como uno de los mejores grupos coreanos del Kpop y su nominación a los People’s Choice Awards 2019 ha generado bastante expectativa. Sin embargo, lo que esperaban sus fanáticas esperaban su paso por la alfombra roja.

Luego de esperarlos por la red carpet, se dieron con la sorpresa de la agrupación no asistió al evento por motivos que hasta el momento no se conocen. A través de su cuenta de Twitter, las ARMY se mostraron tristes al saber que BTS no se presentará en el escenario.

BTS está nominado a tres categorías: ‘Mejor Grupo 2019’, ‘Mejor vídeo musical 2019’ por su canción ‘Boy With Luv’ y ‘Gira de conciertos 2019’ por su tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’.

BTS

En los People’s Choice Awards del año pasado, ganaron tres premios a ‘Mejor celebridad social’, ‘Mejor canción’ y ‘Mejor video musical’ por IDOL. Ahora las fanáticas están esperando que se lleven más galardones este 2019.

ARMY denuncia plagio de canción “Fake Love”

De acuerdo con los comentarios de las ARMY, el cantante Seiell habría plagiado la icónica canción de BTS “Fake Love” ya que su nuevo tema “Scenne Nennè”, tiene mucho parecido con el de los coreanos.

Tanto fue el furor de la denuncia que el cantante italiano cambió el nombre de la canción y puso que fue un ‘remix’ junto a BTS sin embargo, la mezcla nunca sucedió.

Jungkook chocó su auto

El cantante de BTS, Jungkook tuvo un incidente a principios de este mes luego de chocar su Mercedes Benz contra un taxi mientras conducía por Hannam Dong, en Seúl, Corea del Sur.

Jungkook de BTS

La policía reservó la información alegando que era un accidente menor, sin embargo, ni bien se dieron cuenta que se trataba del idol kpop hicieron todos los trámites de alcoholemia y drogas pero todas salieron negativo.

Bit Hit Entertainment, agencia que maneja BTS, emitió un comunicado indicando que tanto el integrante de la agrupación como el perjudicado llegaron a buenos términos: “Después del accidente, Jungkook admitió que violó la ley y siguió el procedimiento diligentemente. Llegó a un acuerdo amistoso con la víctima. Nos disculpamos con la víctima una vez más y con los fanáticos por preocuparlos”.