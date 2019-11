Pamela Franco confirma que sale con Christian Domínguez: “Siempre me trató bien"

Pamela Franco y Christian Domínguez fueron captados por las cámaras de “Magaly TV, la firme” saliendo juntos de su entrenamiento en el gimnasio, para después marcharse en la camioneta que está a nombre de Isabel Acevedo.

Tras el sonado ‘ampay’, la integrante de Alma Bella da la cara y se pronuncia sobre el particular, dejando en claro que el cumbiambero tiene que hacer méritos si busca una relación con ella.

“Tiene que hacer méritos si me quiere. Me parece un chico guapo, más allá del físico me cae súper bien, siempre me trató bien y me quedo con ese concepto”, manifestó Pamela Franco en una reciente entrevista para “Mujeres al mando”.

En ese sentido, Pamela Franco aseguró que nunca perdió comunicación con Christian Domínguez.

“Siempre tuvimos comunicación, lo que pasó (el ampay) no tuvo nada que ver con nuestro distanciamiento. Nos llevamos bien y eso no va a cambiar, nos volverán a ver juntos, somos amigos”, expresó la también presentadora.

Pese al pasado del ex de Isabel acevedo, la cantante manifestó que a estas alturas de la vida no encontrará un hombre fiel.

“A estas alturas encontrar un hombre fiel es un casi nulo, no hay”, aseguró.

“No tenemos por qué ocultarnos, nos llevamos bien. Somos solteros, me jaló del gimnasio en su camioneta. Salimos a comer y así nos estamos conociendo más”, acotó.

Pamela Franco asegura que camioneta es de Christian Domínguez y no de la ‘Chabelita’

La integrante de Alma Bella manifestó que ella subió al carro de Christian Domínguez, porque es de él y no de Isabel Acevedo. “Yo que sepa, la camioneta es de Christian, por eso me subí. Yo soy cantante, mi fuerte no es bailar”, indicó.