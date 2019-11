Pamela Franco advierte a madre de Isabel Acevedo: “En boca cerrada no entran moscas”

Pamela Franco confirmó que está saliendo con Christian Domínguez, pero dejó en claro que el cumbiambero tiene que hacer méritos. La cantante también indicó que está bien grande para saber en qué se está metiendo.

Frente a las cámaras de “Mujeres al mando”, la integrante de Alma Bella aprovechó para responder a la mamá de Isabel Acevedo, quien cuestionó los valores de la nueva amiga del líder de la Orquesta Internacional.

“Es una señora mayor, yo tengo mamá y no podría expresarme mal de ella, porque respeto a todas las señoras, a todas las madres. Comprendo su posición, es mamá y va a defender a su hija, pero creo que debería mantenerse al margen, porque las personas involucradas somos mayores de edad”, indicó Pamela Franco.

En esa línea, la también conductora le pidió a la progenitora de la ‘Chabelita’ que se mantenga al margen.

Christian Domínguez y Pamela Franco. (Foto: captura)

“Somos personas mayores de edad que asumimos las consecuencias de nuestros actos. Yo creo que en boca cerrada no entran moscas y hay que mantenerse al margen”, agregó.

En otro momento, Franco aseguró que la seguirán viendo en salidas con Christian Domínguez.

“A estas alturas, encontrar un hombre fiel o tachar un hombre fiel es casi nulo. Feliz, vivo mi día a día y que venga lo que tenga que venir”, sostuvo la integrante de Alma Bella.

Pamela Franco no fue ajena por la polémica que desataron las ex de Christian Domínguez: Vania Bludau y Karla Tarazona, quienes dejaron entrever que el cumbiambero es ‘olluquito’, es decir, el intérprete no habría sido bien dotado por la naturaleza.