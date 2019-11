Amigo íntimo de Michelle Soifer sobre sus deseos de casarse: “Ojalá que acepte”

Giuseppe Benignini se sinceró frente a las cámaras de “Válgame” y contó detalles poco conocidos sobre el tipo de relación que mantiene con la concursante de “El dúo perfecto” Michelle Soifer.

Por tal motivo, contó cómo es ella fuera de las cámaras y reveló uno de sus más ansiados deseos: contraer matrimonio. En la conversación con la reportera del programa de entretenimiento, el joven extranjero se confesó.

PUEDES VER: Michelle Soifer y Erick Sabater olvidan su rencor y se dan tierno beso

Giuseppe Benignini en Instagram.

“Lo que me gustó de ella fue su corazón y cómo es con las personas. Es una mujer cariñosa, atenta, carismática. No es la Michelle que ven en pantallas y creo que eso fue algo que me marcó para decir: Me quiero casar”, sostuvo Giuseppe, entre risas.

"Ya se lo he dicho. me voy a casar en Venecia y a ella también le encantaría. Ojalá que acepte", agregó el modelo sobre el sueño que tiene.

Giuseppe Benignini quiere ser un ‘chico reality’

El venezolano aprovechó la entrevista para contar que está trabajando duro para tener una estabilidad laboral y poder cumplir todos sus objetivos. “Se lo he dicho en muchas ocasiones. Yo quiero tener algo más estable y seguro”, indicó Giuseppe.

"Soy un joven de 22 años que está pendiente en hacer mis proyectos, mis cosas. Sé que estoy teniendo algo más seguro y estable", agregó el 'Principito'.

Sobre sus deseos de ser un chico reality, el joven extranjero no perdió las esperanzas de participar en uno de esos programas. “Si se me da la oportunidad, ¿Por qué no?”, confesó.

Giuseppe Benigni celebra a lo grande con Michelle Soifer

Hace poco más de una semana fue el cumpleaños de Michelle Soifer y lo celebró a lo grande junto a su “amigo”, el venezolano Giuseppe Benigni.

A través de sus historias de Instagram, el ‘Principito’ compartió unas instantáneas de la fiesta a bordo de un yate de la cantante. Allí se encontraban familiares y amigos cercanos de la cumpleañera.