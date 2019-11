Michelle Soifer sobre Yahaira Plasencia: “No es sobrada, siempre es buena onda conmigo”

Michelle Soifer respaldó a la salsera Yahaira Plasencia luego de ser tildada como ‘sobrada’ por algunas participantes del reality “El dúo perfecto”. En diálogo con un conocido medio de prensa local, la popular ‘Michi’ sacó cara por su colega.

De igual manera, desinteresó las críticas de otras concursantes como Mayra Goñi, Vernis Hernández y Darlin Curbelo, y reveló que ella no tuvo ningún problema en saludar a la amiga del futbolista Jefferson Farfán.

"Ella sí me saludó, siempre es buena onda conmigo. Creo que no pudo saludar a todos porque estábamos ensayando, pero no es una chica sobrada”, aseguró al diario Trome.

Michelle Soifer sobre su relación con ‘El Principito’

En otro momento de la entrevista, la cantante y bailarina habló sobre su relación con Giussepe Benignini ‘El Principito’. Al respecto, dijo que su relación va por buen camino y reveló que se ha ganado el cariño de su familia.

"Estamos yendo poco a poco, tenemos una amistad muy sana y bonita. Además, se ha ganado a mi familia, lo quieren mucho, lo engríen. Hace poco acompañó a mi papá a hacer unas cosas, todo va fluyendo bien", contó.

Michelle Soifer y Giuseppe Benignini.

Así también, habló del futuro de su hermana menor Chris Soifer con su actual pareja. La cantante aprovechó unos segundo de la conversación en dar detalles de la sorpresa que prepara.

La veo muy feliz, espero que el matrimonio sea pronto. Con su novio Yunko Dos Santos vamos a regalar una fiesta a una quinceañera que no lo haya tenido, pero que sea buena alumna", reveló la exchica reality.

¿Michelle Soifer usa ropa ‘bamba’?

Últimamente se generó una polémica por las supuestas imitaciones de prestigiosas marcas de ropa que usan algunas chicas realities. Dichas revelaciones lo había hecho Magaly Medina en su programa.

Captura de televisión.

Dentro de ese contexto, ‘Michi’ Soifer no tu problemas en aceptar que alguna vez ha usado esas prendas de ropa y aseguro que “no importa si es de marca o no, lo importante es como la luces”.

“Tengo algunas cosas de marca Gucci, pero también tengo mis ‘Cuchi’ y las uso sin problemas. No entiendo ese afán de criticar, la cuestión es quién y cómo luces una prenda”, aseveró.