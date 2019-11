Galilea Montijo confiesa que la muerte de un familiar y una delicada operación la alejaron de “Hoy”

Luego desmentir los rumores de un supuesto divorcio con su esposo Fernando Reina Iglesias tras posar feliz en una de sus publicaciones de Instagram, ahora Galilea Montijo reapareció en “Hoy” y con ello derribó las informaciones que aseguraban que había sido vetada de Televisa por, supuestamente, estar negociando su traspaso hacia otro canal.

Galilea Montijo reapareció en el espacio de Televisa al que pertenece desde hace diez años, y decidió romper su silencio para revelar las verdaderas razones que produjeron su alejamiento de “Hoy” así como su escasa presencia en sus redes sociales.

PUEDES VER: Galilea Montijo reaparece con su esposo y desmiente rumores de divorcio

Galilea Montijo

Galilea Montijo recibió una calurosa bienvenida de sus compañeros de “Hoy” y decidió burlarse de los rumores que corrieron en la prensa de espectáculos mexicana con una frase llena de sarcasmo: “Me da mucho gusto estar con ustedes lisiada y divorciada”, para acto seguido comentar que en breves instantes daría su versión sobre su distanciamiento.

Seguidamente, Galilea Montijo pide la palabra para explicar los motivos de su distanciamiento de “Hoy” y desmentir todos los rumores que se dijeron respecto a ella y su supuesto divorcio con Fernando Reina Iglesias.

“... Sí, efectivamente, falleció mi cuñada. Fueron unos días muy tristes porque vivía con nosotros. Ella padecía de parálisis cerebral desde que nació y tenía 46 años... era mujer atrapada en el cuerpo de una niña de 10....”, dijo Galilea Montijo con la voz pausada y a ratos entrecortada.

Galilea Montijo con Fernando Reina Iglesias

Terminado el tema de la pérdida familiar, Galilea Montijo se refirió a las informaciones que aseguraban que estaba distanciada de “Hoy” porque había viajado a los Estados Unidos para someterse a diversas cirugías.

“... Que, si andaba en Nueva York para operarme, pues que me devuelvan mi dinero porque me veo igual...” pero reveló: “... Sí me operé un problema que tuve en la matriz. Tuve reposo, intenté venir, no pude, el doctor me dijo que tenía que tomar reposo... Eso es lo triste, que algo intimo tenga que explicar ¿no quieren fotos de mi matriz?”

Galilea Montijo también es modelo y actriz

Pero tampoco dejó pasar la ocasión para hablar sobre el supuesto divorcio en el cual Galilea Montijo estaría con su esposo Fernando Reina Iglesias:

“... Y luego que si estaba divorciada... Le dije a Fer anoche ‘¿no que no estabas aquí?’, y el día de la fiesta le dije ‘ya me enteré que estás divorciado’ y que, si mantenido... dicen unas cosas ¡Qué cosa de quinta! Y, entonces, ya no entendí si me voy a divorciar, si gasto mi dinero, si lo mantengo, y si lo mantengo ¿Qué chingados? Es mi dinero.... no se crean todo lo que dicen”.

Acto seguido, se muestra un reportaje en el que las cámaras de “Hoy” cubrieron la primera comunión de los hijos de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias, el cual se negó a aparecer ante las cámaras del programa de Televisa. Ante esto, la presentadora agregó:

“No le gusta salir a él (ante cámaras), eso se presta a rumores. Hay gente que no le gusta salir”.

Galilea Montijo con Andrea Legarreta

Galilea Montijo no dejó pasar la ocasión para compartir su regreso a “Hoy” en sus redes sociales. En Instagram compartió una foto en la que vestía las prendas con las cuales retornó al espacio matutino de Televisa.

Asimismo, hace un par de días Galilea Montijo decidió acabar con los rumores de una supuesta separación con Fernando Reina Iglesias publicando imágenes al lado de su esposo durante la primera comunicación de los hijos que tiene la pareja.