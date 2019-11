Serpiente muerde a rapero Lil Pump durante el rodaje de videoclip [VIDEO]

Gazzy García, conocido artísticamente como Lil Pump, fue mordido por una serpiente durante la grabación de su nuevo videoclip. El incidente fue revelado por el propio rapero en su cuenta oficial de Instagram.

“Acabo de ser mordido por una serpiente... Espero no morir”, escribió el rapero como descripción de su video.

PUEDES VER Snoop Dogg tiene un empleado que arma cigarros de marihuana por 50 mil dólares al año

Según se pudo ver en las imágenes, el artista de 19 años de edad se encontraba en pleno rodaje de su videoclip, el cual contó con la participación de una temible serpiente.

Para la seguridad de Lil Pump, la producción contó con un entrenador profesional de serpientes, pero el hombre no pudo evitar que el animal atacara al rapero.

Ante la publicación de las imágenes, distintos usuarios de las redes sociales han expresado su preocupación por la salud de Lil Pump. Mientras que otros cibernautas denunciaron la presencia de animales en los videoclips de famosos artistas.

“Espero no te mueras Lil P.”, “Eso pasa cuando utilizas animales en videoclips”, “Esa serpiente debe estar en su hábitat y no con Lil Pump", “Me preocupa la salud de Lil, pero esa serpiente hizo lo que debía” y “Espero que a ese animal no le hagan nada”, se pudo leer entre los comentarios de Instagram.

¿Quién es Lil Pump?

Gazzy García, conocido artísticamente como Lil Pump, es un rapero y cantante estadounidense de origen colombiano que interpreta música trap. Es conocido por la canción “Gucci Gang” de la cual él es el intérprete, la canción alcanzó la posición número 3 en los US Billboard Hot 100. Lanzó su álbum de estudio debut, Lil Pump, el 6 de octubre de 2017.