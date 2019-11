Liam Hemsworth deja de seguir en Instagram a Miley Cyrus

De acuerdo con el medio RadarOnline, Liam Hemsworth ha decidido dejar de seguir en Instagram a Miley Cyrus para que pudiera tener una buena relación con su nueva pareja, la actriz Maddison Brown.

El actor se ha dado cuenta de que su exesposa está disfrutando de su noviazgo con Cody Simpson. Los amigos cercanos de Liam aseguraron que tenía esperanzas de retomar su romance pero al ver que convive con el cantante, quiso dar un paso al costado.

PUEDES VER Conoce a Maddison Brown, la nueva novia de Liam Hemsworth

Miley Cyrus creía que podía ser amiga con Liam Hemsworth sin embargo, esta acción ha hecho que se cortara todo tipo de comunicación entre ambos. Si bien fue ella quien dejó de seguirlo en Instagram primero, pensó que él la seguiría teniendo en redes sociales.

Liam Hemsworth y Maddison Brown

Después de 10 años de relación, la pareja decidió dar por terminado su matrimonio por razones que se desconocen. Después de días de haberse separado, la cantante presentó a Kaitlynn Carter como su novia con quien duró un mes.

La bloguera confesó haberse enamorado a pesar de que duraron muy poco tiempo: “Si bien fue de corta duración, estaré eternamente agradecida con mi relación más reciente por abrirme los ojos a esta parte inexplorada de mí y por inspirar un nuevo nivel de autodescubrimiento y asombro ante todas las posibilidades de la vida”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth podrían ser vecinos

Miley Cyrus y Cody Simpson viven cerca de la residencia de Liam Hemsworth en California. Después de que el incendio forestal en ese lugar acabara con la mayoría de casas, el actor empezó a arreglarla para mudarse ahí.

Miley Cyrus y Cody Simpson

No obstante, Cody tiene su mansión cerca de ahí y como convive con la cantante, ambos podrían ser vecinos. Su cuñada y su hermano, Elsa Pataky y Chris Hemsworth quieren que se mude a Australia, no cerca de su ex pareja.

Sin embargo, Liam Hemsworth está reconstruyendo su casa para convivir con Maddison Brown a pesar de que estará cerca de Miley Cyrus.