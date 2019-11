Lesly Águila remece las redes sociales con foto en bikini

La cantante de cumbia Lesly Águila es una de las artistas que comúnmente comparte imágenes de su día a día con sus seguidores en Instagram y esta vez no fue la excepción.

El último fin de semana, la integrante de “Corazón serrano” se atrevió a publicar una osada fotografía que generó un revuelo total entre sus fans.

En la imagen de Instagram, la intérprete aparecía en medio de un paisaje en un día soleado, sentada de espaldas y luciendo un bikini negro con estrellas rosas y blancas.

Lesly Águila no utilizó palabras en la descripción de la instantánea, tan solo colocó una imagen de un sol y otra de una hoja.

Lesly Águila publica foto en bikini en Instagram

La publicación de la cantante logró un gran impacto en Instagram, por lo que ya cuenta con más de 27 mil me gusta de sus seguidores, quienes aprovecharon la ocasión para elogiar a la artista por su belleza.

Lesly Águila se defiende tras críticas a su figura

Lesly Águila minimizó las críticas que recibió sobre su cuerpo en Instagram, asegurando que se ama tal y como es. “Acepto que hace muchos años recibía mucho más este tipo de ataques que, la verdad, me deprimían, ya que tenía un pensamiento equivocado. Pero, ¿ustedes creen que a estas alturas me va a afectar algo similar a lo que viví hace años? ¡No señores! Yo seguiré con lo mío, haciendo música, publicando todas las fotos o videos posibles porque así yo lo quiero, porque me amo tal y como soy”, señaló en una extensa publicación.

Lesly Águila

Lesly Águila descarta embarazo

Luego de que una usuaria de Instagram le preguntara si estaba embarazada, Lesly Águila negó estar a la espera de su primer hijo. "No (estoy embarazada), ojalá Dios me dé la dicha de ser madre cuando él así lo decida. Por ahora no está en mis planes, estoy muy enfocada en mi trabajo”, respondió la cantante.