Anuel AA asegura que es un ‘descaro’ que no lo hayan nominado a los Latin Grammy

La premiación de los Latin Grammy 2019 se celebra este 14 de noviembre y siguen las protestas de los reggaetoneros al no tener tantas nominaciones. Daddy Yankee, quien pese a estar mencionado en una categoría, fue quien alzó su voz de disconformidad.

El cantante no fue el único, Anuel AA también se manifestó de la siguiente manera diciendo que es un ‘descaro’ que no lo mencionaran: “Ya me iba a retirar y que los de la Academia de los Grammys cantaran. Yo ni siquiera estoy nominado, esto es un descaro. Es una falta de respeto”.

PUEDES VER Grammy Latinos responde a reggaetoneros tras berrinche por poca nominaciones

Alejandro Sanz es uno de los artistas que tiene ocho menciones mientras que Rosalía lo hará con cinco. “Nos vemos pronto para celebrar la música”, escribió el cantautor español. Maluma mostró su molestia en las redes sociales al mencionar que era no era posible que no lo nominaran:

Anuel AA

“Una desilución bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA. El dúo que hice con Madonna, cantando en español. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que me queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere”.

Daddy Yankee quien lanzó el movimiento “Sin reggaetón no hay Latin Grammy” confesó que no estaba de acuerdo con la manera en cómo el evento trata al género y a sus colegas que ni siquiera fueron nominados.

Sin embargo, el baterista y percusionista venezolano que forma parte de la banda de Chino y Nacho, Anderson Quintero, aseguró que el reclamo de los artistas no tiene sentido: “La Academia premia el mejor aporte musical, no porque lo sigan millones de personas en las redes sociales… Se premia excelencia musical y si no están nominados es porque no brindaron excelencia”.

Los miembros de los Latin Grammy emitieron un comunicado diciendo que no tienen nada en contra del reggaetón y que solo siguen las reglas de votación: “La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus elecciones”.

Daddy Yankee | Instagram

Calle 13 manda mensaje a los reggaetoneros

René Pérez, más conocido como Calle 13, le dio un mensaje a los reggaetoneros que se quejan por no haber sido nominados a los Latin Grammy 2019:

“No protesten por cosas que no valen la pena, que hay tantas cosas jodidas. El agua está saliendo color miel en Puerto Rico, me entienden. Los dejamos con eso”, dijo en un vídeo