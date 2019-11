Karen Schwarz se burla de Christian Domínguez: “Me ha preocupado lo de varón”

Karen Schwarz y Cathy Sáenz se rieron de las declaraciones que dio Christian Domínguez al programa “Mujeres al mando”. El cumbiambero aseguró que tuvo una conversación con el dueño del karaoke, donde se dejó ver con la cantante Pamela Franco.

“Yo conozco al dueño, he tenido una conversación con él: ‘de varón a varón’. Esta es una conversación entre varones, yo no puedo hablar contra una mujer (...) Porque si lo hicieran me tildarían de patán en este país”, indicó el líder de la Orquesta Internacional en referencia a las declaraciones que dio su amigo, el dueño del local nocturno.

PUEDES VER Karen Schwarz equivoca a Cristian Rivero con Christian Domínguez y conductor abandona el set

En ese sentido, el amigo de Pamela Franco aseguró que las cosas que se conversan “entre varones” debe quedar ahí, no tienen por qué ventilar lo que se dijo en ese diálogo.

“Cuando es una persona que yo conozco y es un varón, y si es mi amigo, es una conversación de ‘varón a varón’; ahora, si esta conversación sale de entre nosotros dos, entonces no conversaba con un varón”, manifestó el ex de Isabel Acevedo.

Karen Schwarz y Cathy Sáenz se burlan tras declaraciones de Christian Domínguez. (Foto: captura)

Tras estas declaraciones de Christian Domínguez, las conductoras de “Mujeres al mando”: Karen Schwarz y Cathy Sáenz no pudieron ocultar el sarcasmo e hicieron comentarios entre risas frente a Dorita Orbegoso

“Ya escuchaste a Pamela, ya escuchaste a Christian, que le ha dejado a ella en shock (señalando a Karen Schwarz). Si no está hablando es porque está en shock”, indicó la popular ‘Mamacha’. Segundos después, la pareja de Ezio Oliva respondió: “Es que me ha preocupado lo de ‘varón’. ‘Varón, varón’ le dijo”.

En otro momento, la conductora de “Mujeres al mando” se tomó el tiempo para enviarle- son sorna- saludos a su pareja y padre de su hija: “Quiero mandarle un beso a mi varón que se acaba de despertar, a Ezio Oliva. ¡Un beso mi amor!”.