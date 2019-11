¡Lo hace de nuevo! Maluma besa a fanática en pleno concierto

El cantante colombiano Maluma vuelve a acaparar titulares tras el efusivo beso que le dio a una de sus fanáticas. El momento fue registrado en una fotografía que él mismo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

“"Achoooo mano en veldaaaaa , un show bien hijeeeeee!! PUERTO RICO LOS AMOOOO PR", escribió el intérprete de “Mala mía” en la descripción de la instantánea que muestra el preciso momento en que junta sus labios con su emocionada seguidora.

Todo sucedió durante el único concierto que dio en Puerto Rico, donde desató la locura y euforia de sus fieles seguidores cuando decidió besar a su fanática mientras entonaba sus temas más populares, como parte de su World Tour llamado ’11:11′.

Maluma besa a fanática en Puerto Rico

A pocas horas de ser publicado, el post de Maluma ya alcanzó casi 700 mil reacciones en Instagram, por parte de los internautas, quienes halagaron la actitud de su cantante preferido.

“Te amo, te amo, te amo, aunque no te pude conocer”, “Sos el mejor”, “Si Maluma me besa en un concierto me muero”, “La pasamos súper!!! Gracias por llevar tu música a la Islita. Se te quiere mucho y ahora que descanses en tu casita”, “Yo voy a estar en primera fila en Monterrey... espero mi beso también”, fueron algunos de los comentarios para el cantante de Medellín.

Cabe mencionar que a raíz de su publicación, los fanáticos de Maluma han empezado a especular que esta sería su forma de confirmar su ruptura con la modelo modelo cubano-croata Natalia Barulích, quien le habría sido infiel con el futbolista Neymar.