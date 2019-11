Ethel Pozo declara situación sentimental bailando al ritmo de “Soy soltera”

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, estuvo en aprietos en el programa que conduce junto a Yaco Eskenazi. La invitada de la última edición de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” fue la exmodelo Tilsa Lozano, quien bromeó con la chef del programa Muriel Mongrut sobre la soltería.

Tilsa Lozano llegó al espacio de América TV para demostrar sus dotes culinarias, sin embargo, antes de cocinar aprovechó la oportunidad para pedir su famosa canción “Soy soltera", tema que hizo bailar y cantar a los conductores y al público asistente.

Ethel Pozo no fue ajena al pegajoso tema de la popular “Tili” y se atrevió a hacer con sus manos la señal del ‘besito vengador’ de Lozano, entre risas señaló que se encuentra soltera y por eso puede bailar esa canción.

Fue en ese momento, que Muriel Mongrut delató a la hija de Gisela Valcárcel comentando que tiene varios pretendientes ocultos, “Es soltera pero nunca sola, yo sé que Ethel tiene su ganado y no lo quiere decir”, fue el comentario que hizo estallar las carcajadas de todo el set.

Ethel Pozo, bastante avergonzada pidió a su compañera de grabaciones que no revele más detalles, mientras que un sorprendido Yaco Eskenazi preguntaba si era cierto lo que escuchaba, “Un poquito, no no que vergüenza, Muriel por favor”, respondió la conductora.

Por otro lado, Murial Muriel Mongrut también puso en aprietos a Tilsa Lozano, indicando que no cree que sepa cocinar, “Bueno, a ver en realidad no le tengo mucha fe”, señaló la exigente jurado de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.