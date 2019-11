Demi Moore: el testimonio de abuso sexual que sufrió la actriz a los quince años [VIDEO]

El libro de memorias de la actriz estadounidense Demi Moore salió a la luz él último septiembre y en ella se revelaron detalles sobre la vida de la protagonista de “Ghost”, que este 11 de noviembre está de cumpleaños.

Su matrimonio con el actor Ashton Kutcher fue uno de los capítulos más tormentosos que vivió en sus 57 años, sin embargo Moore reveló también que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

PUEDES VER Hija de Demi Moore se quiebra al revelar cómo era ver a su madre ebria

Los primeros detalles de este terrible episodio los dio la actriz al programa ‘Good Morning America’, conducido por Diane Sawyer. Ahí relató que fue agredida sexualmente por un hombre cuando tenía 15 años a cambio de 500 dólares, que le pagó el agresor a la madre de Demi Moore.

“Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: ‘¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?”, escribió la estrella de cine en el libro ‘Inside Out’.

Lo contado por Moore generó que distintos medios de espectáculos británicos intentaran ubicar al agresor. El diario The Sun publicó el nombre del presumible violador de la actriz, el fallecido empresario griego Basil Doumas.

La protagonista de ‘Ghost’ detalló que junto a su madre conocieron a Doumas en el restaurante ‘Mirabelle’ a final de los 70. El hombre empezó a seguir a la adolescente y aparecer en su escuela, hasta que un día lo encontró en su departamento, donde abusó de ella.

"Inside out", de Demi Moore.

En una de las últimas declaraciones que tuvo la actriz sobre este suceso le preguntaron si creía que su madre la había vendido. “En mi corazón no. No creo que haya sido una transacción sencilla, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro”, sostuvo.

En ‘Inside Out’ se conoció también que Demi Moore tuvo que atravesar momentos traumáticos debido a que su madre aprovechaba su belleza para llevarla a bares y aprovechar la atención que generaba en los hombres.