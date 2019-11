Demi Moore: los oscuros secretos que guarda “Inside Out” libro autobiográfico de la actriz

La protagonista de ‘Ghost’, Demi Moore, hoy cumple un año más de vida. La actriz causó una gran polémica luego de la publicación de su libro autobiográfico ‘Inside Out’ donde revelaba los secretos más íntimos de su relación con Ashton Kutcher.

PUEDES VER: Hija de Demi Moore se quiebra al revelar cómo era ver a su madre ebria

“Ya no hay nada que tenga que esconder o proteger". Así justificó Demi Moore la publicación de su libro ‘Inside Out’, donde reveló los momentos más oscuros que vivió a lo largo de su vida.

Demi Moore y Ashton Kutcher

La diferencia de edad no fue impedimento para que Demi Moore, 16 años mayor, se enamorada de Ashton Kutcher. Su relación comenzó en el 2003 y terminó en noviembre de 2011.

Moore consideraba esta relación como una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Sin embargo, la relación poco a poco empezó a quebrantarse.

En ‘Inside Out’, la actriz, cuenta como la tragedia llegó a consumir su relación con el joven actor. Moore sufrió un aborto involuntario cuando esperaba una hija de Kutcher. La niña iba a llamarse Chaplin Ray.

“Era mi culpa, lo sentía por seguro: si solo no hubiera empezado a beber, no habría perdido el bebé. Incluso peor, todavía estaba fumando cuando me enteré que estaba embarazada, y me tomó unas semanas para poder dejarlo completamente", confesaría Demi.

Demi Moore y Ashton Kutcher

Ashton Kutcher le es infiel a Demi Moore

La relación entre Moore y Kutcher empezó a complicarse más. La actriz incluso revelaría que aceptó participar en tríos con el único objetivo de permanecer en la misma “onda” que su pareja.

Pero, las buenas intenciones de Moore dieron pie a que Kutcher le fuera infiel. Según la actriz, él admitiría su error de inmediato, lo que la llevó a su punto más bajo.

“He tenido una extraordinaria suerte en esta vida, tanto buena como mala. El escribirla me deja ver que loca ha sido, que improbable. Pero todos sufrimos, y todos triunfamos, y todos elegimos como aceptar cada uno”, reflexionaría finalmente la actriz.