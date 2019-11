Danna Paola rinde tributo a Britney Spears con sexy traje en “La Academia”

Danna Paola hizo su debut como juez en la gala de presentación de “La Academia” e impactó a todos con una magistral interpretación del tema “Oye, Pablo”. Pero eso no fue todo, pues la actriz de la serie de Netflix “Élite” sorprendió con una indumentaria que a muchos les trajo a la mente a la ‘princesa del pop’ Britney Spears.

El reality de canto en el cual participa Danna Paola como jurado se encargará de encontrar a nuevos cantantes para impulsarlos hacia una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento. Ante esto, la mexicana hizo un show de presentación donde demostró el por qué está calificada para esta tarea.

El look que lució Danna Paola en su interpretación de “Oye, Pablo” se caracterizó por un traje negro con tirantes, acompañado de un sombrero de copa. Asimismo, una corbata amarrada al cuello, mientras su cabello estaba suelto.

Más allá del impactante look, la intención de Danna Paola fue rendir homenaje a Britney Spears, quien en determinado de su carrera luciendo un outfit similar, específicamente en el video “Me Against The Music” 2003, en colaboración con Madonna.

La emoción de Danna Paola no acabó ahí pues compartió su felicidad en Instagram antes y después del primer programa de “La Academia”.

En sus historias de Instagram, la mexicana compartió una serie de videos. En el primero de estos se le ve al lado del resto de jueces del mencionado programa: “Ya estamos en el primer programa...” mientras presentaba a los jurados de “La Academia”.

En un segundo video se le ve caracterizada para salir al escenario e interpretar “Oye, Pablo”. Le están dando los últimos retoques de maquillaje, mientras se escucha decir a Danna Paola: “... Estamos a punto de salir a cantar en el opening de ‘La Academia’. Esto es en honor a la diva del pop, Britney Spears”.

Acabado el programa y ya camino a casa, Danna Paola continuó compartiendo historias en Instagram, esta vez dando sus impresiones de lo que fue su primer programa en “La Academia”:

“Se acabó el día. Fue un día muy intenso, creo que los domingos van a ser muy intensos. Todo salió increíble, disfruté muchísmo la experiencia como juez, pero será difícil porque todos son talentosos... Vi que también les gustó muchísimo la performance de ‘Oye, Pablo’... fue algo que teníamos pensado hacerle en honor a la princesa del pop, Britney Spears”.