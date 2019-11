Christian Domínguez confirma que está saliendo con Pamela Franco: “Me van a ver con ella muchas veces”

Christian Domínguez se contactó vía telefónica con los panelistas del programa “Válgame” para aclarar las supuestas amenazas al dueño de la orquesta de salsa con quien tuvo un altercado.

Al respecto, el cumbiambero se disgustó por algunas declaraciones de los chicos de su orquesta en relación a lo que pasó la noche en la que fue ‘ampayado’ con Pamela Franco.

Tras contar cómo sucedieron las cosas, Mónica Cabrejos le preguntó el porqué le molesta tanto que la involucren con ella. De igual manera, Kurt Villavicencio le mencionó que otras orquestas también lo vieron besándose con Pamela Franco la noche del ampay.

En respuesta, Christian Domínguez sólo atinó a responder la incomodidad de las declaraciones y alguno que otro aprovechamiento de los mismos para promocionarse.

Christian Domínguez.

¿Christian Domínguez y Pamela Franco tiene un romance?

Durante la charla, el cantante había confirmado que Karla Tarazona era su vocera oficial, y tras dicha mención, la conductora del programa lo puso en aprietos al decirle que por qué le cuesta tanto admitir que ambos excompañeros de trabajo tienen algún tipo de relación.

"Pamela y yo estamos saliendo. Lo he dicho por todos lados y me van a ver con ella muchas veces. Yo estoy soltero, ella también. No hacemos daño a nadie y no tenemos que dar explicaciones a nadie", reiteró el cumbiambero ante la sorpresa de todos los presentes en el set de televisión.

Christian Domínguez y Pamela Franco.

Sin embargo, descarta algún tipo de romance oficial: “Estamos saliendo, pero todavía como amigos”, aseveró. Tras esta revelación, los conductores de “Válgame” lo felicitaron por la iniciativa.