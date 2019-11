Humberto Zurita recuerda defectos de su fallecida esposa Christian Bach

Tras la muerte de la actriz Christian Bach en febrero de este año, su viudo Humberto Zurita no ha dejado de recordar a quien fue su compañera durante más de 30 años.

Así lo demuestra a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suele compartir conmovedores mensajes sobre su sensible pérdida. Esta vez, el también actor publicó el video de una de las últimas entrevistas que dio Christian Bach, donde habla sobre sus defectos.

“Uno de mis peores defectos es que digo lo que pienso, no me quedo con nada y soy re bocona, creo que así hay que ser en la vida. También soy terriblemente terca y si hay algo que quiero lo busco sin importar nada. Además, soy terriblemente impaciente, la paciencia no es una de mis virtudes definitivamente”, se oye decir a la intérprete de origen argentino.

El video publicado por Humberto Zurita fue acompañado de un emotivo mensaje que demuestra el profundo amor que aún siente hacia quien fue Christian Bach.

"La gente no muere para nosotros inmediatamente, sino que permanece bañada en una especie de aura de vida que no guarda relación con la verdadera inmortalidad, pero a través de la cual continúan ocupando nuestros pensamientos de la misma manera que cuando estaban vivos. “, fue la frase del novelista Proust, que Humberto Zurita dedicó a su amada.

El Post de Zurita ya alcanzó casi 85 mil corazones en Instagram, donde los seguidores de Zurita aplaudieron las palabras del actor y se mostraron de acuerdo en que Bach era una gran mujer, “Bellísima mujer”, “Inolvidable”, “Irrepetible, ella era un ángel. Una Dama Preciosa elegante, diva”, “Sr. Zurita aplaudo el gran amor que le tiene a su esposa a pesar de las circunstancias que hoy le tocaron vivir. Para mí ese amor es lo mejor de lo mejor”, fueron algunos comentarios de los internautas.