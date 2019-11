Carmen Salinas hace revelación que pone en aprietos a Enrique Peña Nieto

La reconocida actriz Carmen Salinas reveló un secreto a voces que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto, exesposo de su colega Angélica Rivera.

En declaraciones para la prensa de su país, la reconocida intérprete señaló que durante la gestión de Peña Nieta, ella resultó beneficiada en la amnistía fiscal, de manera que le perdonaron un 80 % de sus deudas. "En la pasada administración yo pedí que me condonaran 600 mil pesos”, reveló.

Como se sabe, a principios de año, se filtró información que aseguraba que varios famosos recibieron privilegios fiscales por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto y una de estas artistas resultó ser la propia Carmen Salinas.

Así mismo, la actriz de 80 años de edad dijo que actualmente se encuentra al día con sus pagos. “Ahora acabo de pagar 700 mil pesos de impuestos”, mencionó la mexicana durante la misa de su fallecido hijo.

Carmen Salinas dio detalles del “favor” que el expresidente de México le hizo durante su gestión. Foto: Captura Instagram / AFP.

Sobre las irregularidades en las amnistías fiscales de México

Iván Benumea de Fundar explicó que los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) impulsaron amnistías fiscales para “aumentar ingresos en sus primeros años de gobierno”, de manera que perdonaban el 80 % de las deudas de los contribuyentes a cambio que pagaran el 20 %.

“Se aprobaron dos amnistías fiscales en seis años y esto no es nada recomendable porque entonces los contribuyentes no tienen incentivos para pagar impuestos”, explicó el investigador.

Dijo que en las condonaciones se registraron “irregularidades” dado que no se pedía comprobantes de las deudas, no se investigaba el origen del dinero y se llegó a condonar impuestos a personas que no cumplían requisitos.

A través de Twitter, el expresidente Calderón defendió que bajo su mandato “no hubo condonaciones orientadas a contribuyentes específicos” y sostuvo que las condonaciones buscaban “regularizar los impuestos de contribuyentes en demora y generar incentivos para su permanencia en la contribución”. Con información de EFE.