Angélica Vale: Conoce la metamorfosis de la actriz que encarnó a “La fea más bella” [FOTOS]

Angélica María Vale Hartman, mejor conocida como Angélica Vale ha forjado toda una vida de trayectoria artística, pues la primera vez que apareció ante las cámaras, tenía solo dos meses de edad y desde entonces no ha parado de seguir los pasos de su madre, la cantante Angélica María y de su padre, el fallecido comediante Raúl Vale. A pesar de haber demostrado su talento para el canto y la actuación, la actriz es constantemente señalada como “gorda” y “fea”.

Angélica Vale se considera como una “persona normal” y en reiteradas oportunidades ha expresado que no entiende por qué la juzgan por su “sobrepeso", “Es muy raro que siempre me han dicho que he estado gorda, cuando siempre he sido una persona normal. Siempre me he considerado así, porque sé que no soy flaca como otras. Mi cuerpo es diferente”, expresó durante una entrevista, la actriz que dio vida a “La Fea más Bella”.

Entrañables series juveniles que marcaron toda una época como “Soñadoras” y “Amigas y rivales” tuvieron como una de sus protagonistas a una veinteañera Angélica Vale, quien lucía una envidiable figura y compartía roles junto a iconos de la belleza mexicana como Aracely Arámbula, Ludwika Paleta y Michelle Vieth.

Angélica Vale

Sin embargo, la intérprete nunca fue del todo aceptada por el público debido a su apariencia poco convencional. A pesar de ello, continuó con su carrera actoral y volvió a conquistar a todo el público latinoamericano con su papel de “Lety” en la entrañable telenovela mexicana “La fea más bella”.

Angélica Vale

Angélica Vale se convirtió en madre hace 8 años, cuando nació su hija Angélica Masiel y desde entonces su apariencia sufrió drásticos cambios, pero fue su segundo embarazo el que realmente afectó a la nobel actriz.

Angélica Vale

“Después de mis hijos sí me puse gorda, después de mi segundo embarazo... Ahí sí tenían que decirme gorda”, indicó en conversaciones con un medio.

Angélica Vale

En otro momento, Vale explicó que su sobrepeso se debía a un problema hormonal y que actualmente lo maneja mucho mejor, “Es una cosa que no nos dicen a las que nos embarazamos, que deberíamos de ir con un endocrinólogo cuando termine el embarazo, para que nos ayude a regular las hormonas”, advirtió.