Anahí de Cárdenas en su rol más difícil

Siempre activa y sincera en sus redes sociales, que en más de una ocasión le valió ser víctima de ataques, la actriz Anahí de Cárdenas usó precisamente esa vía para revelar a sus seguidores que le habían diagnosticado cáncer de mama. Como era de esperarse, la noticia cayó como una bomba, pero también de inmediato originó sinceras palabras de apoyo y oraciones.

“El día de hoy tengo una noticia particular, nunca en mi vida pensé estar compartiendo esto, pero creo que para mí será bueno decirlo porque me ayudará a procesar lo que me está sucediendo y quizás también ayudar a mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. El día lunes de noviembre me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía porque aún no me la creo”, dijo la también modelo al inicio de su revelación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de medio millón de seguidores.

En el clip, Anahí contó que debió hacerse una tomografía y una biopsia, en la que se determinó que padece de carcicoma infiltrante, además que se hará otros exámenes que le permiten tratar dicho mal. La actriz rescató y dio gracias “al cielo” que su mamá pague, hace varios años, un seguro oncológico que le permitirá llevar el proceso y tratamiento con mayor tranquilidad. Además, indicó que mantiene viva la esperanza de superar esta enfermedad.

“De antemano, quiero pedir disculpas si estoy sonando un poco fría con el tema, pero nada, cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío”, dijo.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas confiesa que tiene cáncer: Tatiana Astengo le da su apoyo

En su cuenta escribió pidiendo a los medios que respeten su privacidad. “Yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor, respetar mi decisión. Gracias”.

Claves

Apoyo. Conocidas figuras del medio actoral, de inmediato, le brindaron su apoyo y cariño. Entre ellas, Gisela Ponce de León, Tatiana Astengo, César Ritter, Carolina Cano, Eduardo Mendoza, Ximena Diaz, Katy Jara, Gachi Rivero, entre otras.