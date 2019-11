Yao Cabrera recibe repudio de usuarios y exigen cerrar su canal de Youtube

Luego de ser acusado por Caeli de, presuntamente, haberse aprovechado sexualmente de ella, Yao Cabrera, ante la andanada de críticas, no solo decidió cerrar su cuenta en Instagram, también tomó la decisión de desactivar los comentarios de los últimos videos que ha publicado en Youtube luego que miles de usuarios condenaran su accionar y exigieran el cierre definitivo de su canal.

Yao Cabrera se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una nueva denuncia de abuso sexual recaiga sobre él. Esta vez por ser el presunto responsable de drogar y abusar sexualmente de la youtuber mexicana Caeli, quien entre lágrimas lo responsabilizó directamente en uno de sus más recientes videos.

Ante el escándalo, la primera medida que tomó el youtuber uruguayo fue desactivar hasta nuevo aviso su cuenta en Instagram. Sin embargo, esta acción no le sirvió del todo ya que en otras plataformas virtuales como Facebook y Youtube los usuarios no han parado de criticarlo, al punto que están pidiendo que se cierren sus respectivas cuentas en estas redes sociales.

Consecuencia de esto, Yao Cabrera, buscando aplacar el escándalo mediático que ya saltó a los medios de comunicación decidió eliminar la opción de comentarios en sus dos últimos videos publicados en Youtube.

¿Yao Cabrera se burla de denuncia de Caeli?

Precisamente, el último de estos llevaba por título “Me arrepiento de todo lo que hice... Perdón” y fue publicado el mismo día que Caeli hizo la denuncia de abuso sexual contra Yao Cabrera. El nombre de este video ha sido considerado por muchos como de “mal gusto”, para otros es una manera de burlarse de las palabras de la mexicana.

El video no tiene ningún tipo de contenido relacionado directa ni indirectamente con la denuncia hecha por Caeli.

Del mismo modo, hace tres días Yao Cabrera publicó un video llamado “Les cuento la verdad sobre lo que pasó entre Caeli y yo” pero, nuevamente, el video no tiene ningún tipo de contenido relacionado al hecho.

Usuario exigen cierre del canal de Yao Cabrera

Sin embargo, en los videos de Youtube donde Yao Cabrera no ha bloqueado aún la opción para realizar comentarios, los usuarios de esta red social se han despachado a sus anchas con palabras de grueso calibre contra el uruguayo, así como esperando que pague por el supuesto crimen del que se le acusa.

En los comentarios del video “Le quitamos la máscara al enano y es youtuber” se pueden leer cosas como: “Toda acción tiene una reacción, la tercera ley de Newton. La vas a pagar algún día”, “cada like son 5 años más de cárcel”, “te vas a morir, perro”, “qué pocos huevos tienes, ¿por qué desactivar los comentarios? El que nada debe, nada teme”, “desactivando los comentarios ¿acaso tienes miedo? Esto se llama justicia y lo vas a pagar bien caro”.

En el video “Les cuento toda la verdad sobre lo que pasó entre Caeli y yo”, los comentarios no bajaron su intensidad: “Deberías estar en la cárcel por todo lo que has hecho, maldito asqueroso, pero la vas a pagar al final”, “bájenle el canal a este violador”, “personas como tú no se merecen el reconocimiento que obtienen”, “deberías estar en la cárcel por hacerle daño a Caeli, y aunque no haya pruebas hasta el momento, pronto las habrá”.

En la publicación “La gran batalla entre Nathan y otro enano” los comentarios siguen con el mismo tono de reclamo que, incluso, piden el cierre del canal de Yao Cabrera: “Poco hombre, ojalá se haga justicia y estés tras las rejas junto con tus amiguitos”, “malditos, van a pagar por lo que le hicieron a Caeli. Son unos miserables”, “hazle un favor a todos y cierra la basura de canal que tienes”, “¿cómo puede ser posible que sigas libre después de lo que hiciste?”.

La respuesta de Yao Cabrera

Sin embargo, Yao Cabrera apareció en Instagram donde aseguró que la verdad está de su lado y desacreditó la denuncia expuesta por Caeli. Su argumento fue asegurar que la mexicana es lesbiana por lo cual, asegura, esto haría imposible cualquier intento de violación.

Asimismo, en sus historias de Instagram, Yao Cabrera aseguró que pronto publicará un video contando toda la verdad sobre la supuesta violación que denuncia Caeli: “Mañana se sube video desmintiendo a @caeliyt con pruebas reales donde la misma Caeli va a tener que salir a pedir disculpas por semejantes mentiras y acusaciones”.