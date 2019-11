Vanessa Terkes revela que recibió propuestas de dos partidos políticos para lanzarse al Congreso [VIDEO]

A dos meses de llevarse a cabo las elecciones de congresistas en 2020, la actriz Vanessa Terkes aseguró que dos partidos políticos le propusieron que postulara al Congreso de la República.

“Sí, me vinieron a buscar un par de partidos políticos para ser congresista”, contó al programa Domingo Al Día.

Ante estas propuestas, la expareja de George Forsyth dijo que no se encuentra interesada en incursionar en la política. “No estoy interesada en eso. La política es ayudar a las personas, pero yo lo hago a mi manera. A mí no me gusta robarle a la gente”, declaró Terkes.+

¿Vanessa Terkers tendría amistad con George Forsyth?

Tras haber acusado a George Forsyth de violencia psicológica, la también conductora de televisión no descartó que pudiese retomar más adelante una amistad con su expareja.

“No soy una persona resentida, soy una persona que tiene memoria selectiva, suelo acordarme de las cosas bonitas en la medida que pasa el tiempo. Cero rencores”, dijo Vanessa Terkes.

Asimismo, recalcó que por el momento no quiere tener una relación amorosa con nadie, pues no se siente preparada para volverse a enamorar.