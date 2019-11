Piarengeli Dodero sobre Señora Universo en China: “Quiero traer la corona para mi país”

Pierangeli Dodero, la Señora Perú Universo 2019, empezó la cuenta regresiva rumbo a la competencia internacional que reunirá a las 90 señoras más bellas del orbe el próximo mes de diciembre en la ciudad de Guangzhou, en la lejana China.

La representante peruana, nacida en Arequipa. está segura que realizará una buena performance que exige a las candidatas presentar un proyecto a favor

“Vamos con una campaña de la no violencia a la mujer, no solo es un tema que preocupa en el país sino también en Latinoamérica y el mundo. Queremos decir no más agresión a la mujer. Será una exposición de tres minutos y la mejor propuesta recibirá la ayuda de la organización ‘Señora Universo’ para hacer realidad la campaña”, señaló Pierangeli Dodero .

Refirió que después de un año de acciones sociales, siente que hay más por hacer a favor de la mujer peruana, de los niños y los adultos mayores, sobretodo los que viven en los puntos más lejanos del interior del país precisa la arequipeña comprometida con su campaña "Belleza con propósito".

"Pese a la cantidad de candidatas de todo el mundo, estoy muy tranquila, sé que vamos con mucha fe y confianza. Quiero traer la corona para mi país”, señaló la bella soberana.

Pierangeli Dodero: ¿cómo se convirtió en Señora Perú Universo 2019?

Pierangeli Dodero Jovich, representante de Arequipa, fue elegida como la nueva Señora Perú Universo 2019 entre un grupo de 10 señoras representantes de varias regiones del país.

La modelo no lo tuvo nada fácil, pues como jurado calificador se presentaron las ex reinas de belleza Olga Zumarán, Silvia Cornejo y Giuliana Zevallos.

¿Quién fue la primera Señora Perú Universo?

La primera Señora Perú Universo fue la exmodelo y empresaria Patty Wong, la segunda fue la piurana Rocío Jaramillo.