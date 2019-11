Pamela Franco sobre Isabel Acevedo: “Fácil está un poco herida”

Pamela Franco ha dado que hablar en las últimas semanas tras difundirse unas comprometedora imágenes con Christian Domínguez, su ex compañero de trabajo en Latina. Dicho ‘ampay’ salió a la luz horas después de que el líder de la “Orquesta internacional” anunciara que su relación con Isabel Acevedo había terminado.

En una reciente entrevista con un conocido medio de prensa local, la conductora de “Se pone bueno” habló sobre ciertas acusaciones que la señalan como la "manzana de la discordia” entre la ‘Chabelita’ y el cumbiambero Christian Domínguez.

"No he sido la manzana de la discordia. Ellos (Christian e Isabel) fueron claros, terminaron antes de la salida que tuvimos al karaoke”, aseveró la cantante de Alma Bella al diario Trome.

Pamela Franco en Instagram.

Del mismo modo, la presentadora del programa sabatino de Latina indicó que el ‘karma’ le llegó a la joven bailarina y que "las cosas entre Christian e Isabel sucedieron como cualquier pareja que termina su relación".

“No hubo infidelidad y no tuve nada que ver en medio de una relación que ‘ya no existía’. Fue por algo de ellos, pero justo llegó el ‘karma’, que dicen que soy", sostuvo.

"Recién terminaba su relación y debe ser chocante. Fácil está un poco herida, ella no me conoce y no podría hablar mal de mí, porque no tiene de qué agarrarse", agregó Pamela Franco.

Christian Domínguez.

Pamela Franco se pronuncia sobre mamá de ‘Chabelita’

En otro momento de la conversación, Pamela Franco fue directa y dijo que no responderá a una persona mayor, refiriéndose a las declaraciones de la madre de Isabel Acevedo. Sin embargo, le aconseja que “en boca cerrada no entran moscas”.

“Lo único que puedo decir es que ‘en boca cerrada no entran moscas’. Comprendo la posición de la señora, porque es madre, pero creo que los hechos valen más que mil palabras”, sentenció la cantante.